Едет в Саудовскую Аравию. Салах сегодня покинет Ливерпуль

Сегодня, 27 августа «Ливерпуль» в третьем туре АПЛ примет «Ньюкасл». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

По информации английских СМИ, этот матч станет для Мохамеда Салаха последним в составе «Ливерпуля». Он продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад» предложил Салаху 3-летний контракт, по которому 31-летний египтянин суммарно заработает 320 миллионов фунтов. «Ливерпулю» за игрока предложили 100 миллионов фунтов.

В ближайшие дни Салах отправится в Париж на прохождение медосмотра и подписание контракта с «Аль-Иттихадом», за который уже выступают Карим Бензема, Фабиньо и Нголо Канте.

The final 24hrs would be very decisive for both parties to get deal done. Al Ittihad new offer won’t be rejected. 🔴🇪🇬 #LFC



Understand Al ittihad already booked medical in Paris for Salah if all goes as planned.



3-year contract, £320m net plus £6m bonus per year salary. pic.twitter.com/6e8keSY5ds