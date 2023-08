Зинченко, Миколенко и Ярмолюк – вне стартов Арсенала, Эвертона и Брентфорда

Стал известен стартовый состав лондонского «Арсенала» на матч 3-го тура АПЛ с «Фулхэмом», который начнется на поле «канониров» в 17:00 по киевскому времени.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко решением менеджера команды Микеля Артеты начнет встречу на скамейке запасных.

Также в запасе своего «Эвертона» начнет матч того же 3-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» украинец Виталий Миколенко. Стартовый свисток в поединке «ирисок» с «волками» прозвучит в 17:00 по Киеву.

Вне стартового состава «Брентфорда» оказался и Егор Ярмолюк. Встречу «пчел» с «Кристал Пэлас» в 3-м туре чемпионата Англии украинец начнет в запасе. Игра «Брентфорд» – «Кристал Пэлас» тоже начнется в 17:00.

🇫🇷 Saliba in defence

🇵🇱 Kiwior at left back

🇧🇪 Trossard returns in attack



