Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную

Официальный аккаунт ФК «Интер» Майами сообщил болельщикам клуб, что украинский легионер Сергей Кривцов вызван в национальную команду на матчи отбора Евро-2024.

«Защитник Сергей Кривцов вызван в сборную Украины на ближайшие матчи отборочного турнира Евро-2024. Поздравляем Сергея!», – сообщил клуб из Майами.

Любопытно, что в комментариях много фанов называют вызов Кривцова эффектом Лионеля Месси, после прихода которого в команду «Интер» Майами играет более успешно.

Отметим, что Кривцов играет в американском клуб с января и за это время уже вызывался в сборную Украины на матчи с Германией, Северной Македонией и Мальтой в июне, хотя и сыграл лишь против мальтийцев.

Месси стал игроком «Интер» Майами в середине июля.

Called up 🇺🇦📞



Defender Sergii Kryvtsov has been called up to the Ukrainian national team for its upcoming 2024 UEFA Euro qualifying matches. Congrats Sergii!



More details: https://t.co/o3ulxeXaZe pic.twitter.com/BaPV9Yo2Qc