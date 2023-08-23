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Major League Soccer
23 августа 2023, 07:20 | Обновлено 23 августа 2023, 07:27
2358
0

Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную

В США считают, что с приходом аргентинца на Сергея обратили внимание

23 августа 2023, 07:20 | Обновлено 23 августа 2023, 07:27
2358
0
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Официальный аккаунт ФК «Интер» Майами сообщил болельщикам клуб, что украинский легионер Сергей Кривцов вызван в национальную команду на матчи отбора Евро-2024.

«Защитник Сергей Кривцов вызван в сборную Украины на ближайшие матчи отборочного турнира Евро-2024. Поздравляем Сергея!», – сообщил клуб из Майами.

Любопытно, что в комментариях много фанов называют вызов Кривцова эффектом Лионеля Месси, после прихода которого в команду «Интер» Майами играет более успешно.

Отметим, что Кривцов играет в американском клуб с января и за это время уже вызывался в сборную Украины на матчи с Германией, Северной Македонией и Мальтой в июне, хотя и сыграл лишь против мальтийцев.

Месси стал игроком «Интер» Майами в середине июля.

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Сергей Кривцов Интер Майами сборная Украины по футболу Лионель Месси
Источник Twitter
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