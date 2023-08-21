Сергей Ребров объявил состав сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды, которая примет участие в подготовительном сборе и квалификационных матчах Евро-2024 против Англии (9 сентября во Вроцлаве) и Италии (12 сентября в Милане). В объявленном списке – 25 игроков. Еще пятеро исполнителей вошли в резервный список.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Киев, Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Александр Тимчик (оба – «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия) , Сергей Кривцов («Интер» Майами, США), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Брюгге», Бельгия), Артем Довбык («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Александр Караваев («Динамо» Киев), Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба - «Днепр-1» Днепр), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Национальная команда начнет свой сбор 3 сентября в Тшебнице - пригороде Вроцлава. Именно в этом польском городе сине-желтые проведут матч со сборной Англии 9 сентября. Через три дня после этого, 12 сентября, украинцы сыграют с Италией на «Сан-Сиро» в Милане.