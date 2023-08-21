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Сборная УКРАИНЫ
21 августа 2023, 13:31 | Обновлено 21 августа 2023, 14:09
5745
25

Сергей Ребров объявил состав сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024

Нашими соперниками будут Англия и Италия

21 августа 2023, 13:31 | Обновлено 21 августа 2023, 14:09
5745
25
Сергей Ребров объявил состав сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024
УАФ. Сборная Украины

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды, которая примет участие в подготовительном сборе и квалификационных матчах Евро-2024 против Англии (9 сентября во Вроцлаве) и Италии (12 сентября в Милане). В объявленном списке – 25 игроков. Еще пятеро исполнителей вошли в резервный список.

Состав национальной сборной Украины
Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Киев, Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Александр Тимчик (оба – «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия) , Сергей Кривцов («Интер» Майами, США), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Брюгге», Бельгия), Артем Довбык («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Александр Караваев («Динамо» Киев), Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба - «Днепр-1» Днепр), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Национальная команда начнет свой сбор 3 сентября в Тшебнице - пригороде Вроцлава. Именно в этом польском городе сине-желтые проведут матч со сборной Англии 9 сентября. Через три дня после этого, 12 сентября, украинцы сыграют с Италией на «Сан-Сиро» в Милане.

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Сергей Ребров Евро-2024 сборная Украины по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 25
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Victor Trokhymets
а де Безус? чудовий відрізок був в еврокубках
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+7
Нико ФИН
Ми всі знаємо набагато більше Реброва, в нас є вся інформація, а він просто так бере і запрошує. Його, мабуть, і результати матчів не цікавлять.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
vitaha33
Де Кочергін? Це прикол такий? Назарина? Шапаренко зараз ніякий, а Маліновського не а, Піхальонок в резервному списку...
Я в шоці... Кочергін забиває поактично в кожній грі, в найкращій формі, Зінченко після травми, Шапаренко не в формі,Степаненко теж. хто буде в центрі поля грати?
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+2
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Gargantua
Бущан - Тымчик, Матвиенко, Забарный, Миколенко - Цыганков, Степаненко, Зинченко, Мудрик - Ярмоленко - Довбик
думаю, что плеймейкером будет Ярмоленко, сместившись ближе к центру. он уже в товарняках так играл у Реброва.
мог бы Зинченко, но нет бокс-ту-бокс. Шапаренко далек от формы а Судаков вообще не играл в последнее время.
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+1
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potemkin78
а где Малиновский? или его уже списали
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Микола Унгурян
успіхів збірній, а за результат відповідальний тренер
(хоча, враховуючи суперників, то результат більш-менш зрозумілий) 
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0
Злий Глобинець
Криськіва хоча б у список "Б" заявили. Невже він не заслужив? Один із найкреативніших гравців УПЛ.
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0
Ігор Бойко
Буяльський, Сидор - мама дарагая, Маліну я б теж не викликав, нехай приведе себе в порядок. По Максу Кілману я так розумію ще 3 місяці чекати потрібно.
А от Ігнатенка, Безуса, Кочергіна, можливо навіть Кухаревича і Русина я б викликав
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0
Mykhaylo Shkurenkov
Назарина есть, а Криськива нет. Это конечно Ребров жжет. Пихалёнка мимо кассы. 
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0
Олексій Кудряшов
Не знаю чи є нам щось робити на Євро24...Ребров не Ребров там вже громадна відстань по класу та рівню від збірних які зазвичай проходять у фінальну частину
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0
Умник
Чем Назарина лучше Бражка?
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0
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