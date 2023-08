ОФИЦИАЛЬНО. В пару к Неймару. Аль-Хиляль подписал форварда из Фулхэма

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» официально объявил о подписании 28-летнего сербского форварда Александара Митровича из английского «Фулхэма».

Контракт рассчитан до 2026 года.

Как сообщает Фабрицио Романо, сумма трансфера составила около 50 миллионов евро.

Митрович выступал за «Фулхэм» с января 2018 года. В сезоне 2022/23 он забил 15 мячей и отдал 4 ассиста в 28 матчах.

«Аль-Хиляль» из Эр-Рияда тренирует португалец Жорже Жезус. Этим летом клуб подписал француза Калиду Кулибали, португальца Рубена Невеша, серба Сергея Милинковича-Савича, бразильцев Малкома и Неймара, марокканского голкипера Яссина Буну.

