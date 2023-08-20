ОФИЦИАЛЬНО. В пару к Неймару. Аль-Хиляль подписал форварда из Фулхэма
Александар Митрович продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» официально объявил о подписании 28-летнего сербского форварда Александара Митровича из английского «Фулхэма».
Контракт рассчитан до 2026 года.
Как сообщает Фабрицио Романо, сумма трансфера составила около 50 миллионов евро.
Митрович выступал за «Фулхэм» с января 2018 года. В сезоне 2022/23 он забил 15 мячей и отдал 4 ассиста в 28 матчах.
«Аль-Хиляль» из Эр-Рияда тренирует португалец Жорже Жезус. Этим летом клуб подписал француза Калиду Кулибали, португальца Рубена Невеша, серба Сергея Милинковича-Савича, бразильцев Малкома и Неймара, марокканского голкипера Яссина Буну.
🔥Our Number NINE on AlHilal’s Instagram 👇🏽https://t.co/NfcTw8wR7p#Mitro_Hilali 💙 pic.twitter.com/DfwzLhIFCf— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 19, 2023
The Blue looks good on you, MITRO 🔵⚪️#Mitro_Hilali 💙 pic.twitter.com/rWDeD487y6— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 19, 2023
🎬 Here to bring it all 💪🏻#Mitro_Hilali 💙 pic.twitter.com/RLm1ayHOgz— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 19, 2023
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