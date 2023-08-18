ОФИЦИАЛЬНО. Марокканский герой ЧМ-2022 ушел из Севильи в Аль-Хиляль

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» официально объявил о подписании 32-летнего марокканского голкипера Яссина Буну из испанской «Севильи».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, контракт рассчитан на 3 года. Сумма трансфера составила 19 млн евро + 2 млн бонусов.

Буну является одним из главных героев успеха сборной Марокко по футболу на ЧМ-2022. Со своей национальной командой он вышел в полуфинал мундиаля в Катаре, пропустив 5 голов в 6 матчах.

В сезоне 2022/23 Яссин Буну провел 36 матчей за «Севилью», в которых пропустил 60 мячей.

«Аль-Хиляль» из Эр-Рияда тренирует португалец Жорже Жезус. Этим летом клуб подписал француза Калиду Кулибали, португальца Рубена Невеша, серба Сергея Милинковича-Савича, бразильцев Малкома и Неймара.