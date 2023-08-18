ОФИЦИАЛЬНО. Марокканский герой ЧМ-2022 ушел из Севильи в Аль-Хиляль
Яссин Буну продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» официально объявил о подписании 32-летнего марокканского голкипера Яссина Буну из испанской «Севильи».
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, контракт рассчитан на 3 года. Сумма трансфера составила 19 млн евро + 2 млн бонусов.
Буну является одним из главных героев успеха сборной Марокко по футболу на ЧМ-2022. Со своей национальной командой он вышел в полуфинал мундиаля в Катаре, пропустив 5 голов в 6 матчах.
В сезоне 2022/23 Яссин Буну провел 36 матчей за «Севилью», в которых пропустил 60 мячей.
«Аль-Хиляль» из Эр-Рияда тренирует португалец Жорже Жезус. Этим летом клуб подписал француза Калиду Кулибали, португальца Рубена Невеша, серба Сергея Милинковича-Савича, бразильцев Малкома и Неймара.
𝕋𝕙𝕖 𝔸𝕥𝕝𝕒𝕟𝕥𝕚𝕔 𝕃𝕚𝕠𝕟 𝕚𝕤 𝕠𝕦𝕣 𝕘𝕠𝕒𝕝𝕚𝕖— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 17, 2023
✋🏻⚽️🤚🏻#AlHilal 💙#BONO_HILALI pic.twitter.com/iVVXZIrtev
𝓣𝓱𝓮 𝓙𝓾𝓶𝓹𝓲𝓷𝓰 𝓢𝓹𝓲𝓭𝓮𝓻 🧤 #AlHilal 💙#BONO_HILALI pic.twitter.com/L3yb8iLydd— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 17, 2023
ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ʏʙ37 💙🇲🇦 #AlHilal #BONO_HILALI pic.twitter.com/op5PrugLr3— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 17, 2023
𝒢𝑜𝓁𝒹𝑒𝓃 𝒢𝓁𝑜𝓋𝑒 🧤⚽️#AlHilal 💙#BONO_HILALI pic.twitter.com/929OJuNQ0s— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 17, 2023
🔝"بـونـو" في الريـاض 🤩💙#بونو_هلالي pic.twitter.com/powqxvjdke— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 18, 2023
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