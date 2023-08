Звездный экс-партнер Зинченко должен выбрать между двумя гегемонами

«Манчестер Сити» до сих пор намерен продлить контракт с возрастным правым защитником Кайлом Уокером, выпавшим из основы в прошлом сезоне.

Сам Кайл еще не уверен в продлении контракта, ведь его очень хотят видеть в «Баварии». Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что это личная инициатива главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля.

Ранее в СМИ появлялась информация, что игрок был недоволен решением Гвардиолы в финале Лиги Чемпионов, когда испанский специалист оставил Уокера в запасе на самый важный матч в карьере англичанина.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Уокер сообщил Гвардиоле о желании перейти в «Баварию».

Understand Manchester City have now offered new contract to Kyle Walker, as the proposal has been improved 🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Same process as Bernardo Silva who’s close to extending his contract.



🔴 Kyle Walker has to decide between Bayern move with Tuchel pushing… or new deal at Man City. pic.twitter.com/DFvXZmqAR8