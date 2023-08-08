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Англия
08 августа 2023, 15:20 | Обновлено 08 августа 2023, 15:21
345
0

Звездный экс-партнер Зинченко должен выбрать между двумя гегемонами

«Манчестер Сити» сделал предложение Кайлу Уокеру по продлению контракта

08 августа 2023, 15:20 | Обновлено 08 августа 2023, 15:21
345
0
Звездный экс-партнер Зинченко должен выбрать между двумя гегемонами
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

«Манчестер Сити» до сих пор намерен продлить контракт с возрастным правым защитником Кайлом Уокером, выпавшим из основы в прошлом сезоне.

Сам Кайл еще не уверен в продлении контракта, ведь его очень хотят видеть в «Баварии». Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что это личная инициатива главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля.

Ранее в СМИ появлялась информация, что игрок был недоволен решением Гвардиолы в финале Лиги Чемпионов, когда испанский специалист оставил Уокера в запасе на самый важный матч в карьере англичанина.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Уокер сообщил Гвардиоле о желании перейти в «Баварию».

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Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Манчестер Сити Кайл Уокер Бавария продление контракта трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Фабрицио Романо
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