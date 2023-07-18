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Англия
18 июля 2023, 12:53 | Обновлено 18 июля 2023, 13:08
496
0

ВИДЕО. Зинченко принял участие в представлении гостевой формы Арсенала

Лондонский клуб представил желто-черный комплект экипировки

18 июля 2023, 12:53 | Обновлено 18 июля 2023, 13:08
496
0
ВИДЕО. Зинченко принял участие в представлении гостевой формы Арсенала
ФК Арсенал. Мартин Эдегор

Лондонский «Арсенал» ярко представил новую выездную форму на сезон 2023/24. В конце ролика можно увидеть украинца Александра Зинченко.

На новый комплект экипировки дизайнеров вдохновила карта Ислингтона, родного для «канониров» района Лондона.

Выездной комплект выполнен в ярко-желтом цвете с черными полосами.

Техническим спонсором выступила компания adidas.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко игровая форма видео Мартин Эдегор
Источник ФК Арсенал Лондон
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