Англия18 июля 2023, 12:53 | Обновлено 18 июля 2023, 13:08
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ВИДЕО. Зинченко принял участие в представлении гостевой формы Арсенала
Лондонский клуб представил желто-черный комплект экипировки
18 июля 2023, 12:53 | Обновлено 18 июля 2023, 13:08
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Лондонский «Арсенал» ярко представил новую выездную форму на сезон 2023/24. В конце ролика можно увидеть украинца Александра Зинченко.
На новый комплект экипировки дизайнеров вдохновила карта Ислингтона, родного для «канониров» района Лондона.
Выездной комплект выполнен в ярко-желтом цвете с черными полосами.
Техническим спонсором выступила компания adidas.
Ready to broadcast Islington’s finest to the world 📻— Arsenal (@Arsenal) July 18, 2023
Introducing the new Arsenal x @adidasFootball 23/24 Men’s Team away kit 👇
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