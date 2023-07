ВИДЕО. Зинченко принял участие в представлении гостевой формы Арсенала

Лондонский «Арсенал» ярко представил новую выездную форму на сезон 2023/24. В конце ролика можно увидеть украинца Александра Зинченко.

На новый комплект экипировки дизайнеров вдохновила карта Ислингтона, родного для «канониров» района Лондона.

Выездной комплект выполнен в ярко-желтом цвете с черными полосами.

Техническим спонсором выступила компания adidas.

Ready to broadcast Islington’s finest to the world 📻



Introducing the new Arsenal x @adidasFootball 23/24 Men’s Team away kit 👇