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  4. Егор ЯРМОЛЮК: «Миколенко перешел на PUBG, Зинченко – фанат киберспорта»
CS2
22 мая 2024, 05:30 |
229
0

Егор ЯРМОЛЮК: «Миколенко перешел на PUBG, Зинченко – фанат киберспорта»

Хавбек «Брентфорда»  в CS играл только с Михаилом Мудриком

22 мая 2024, 05:30 |
229
0
Егор ЯРМОЛЮК: «Миколенко перешел на PUBG, Зинченко – фанат киберспорта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский игрок английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк рассказал, что любит поиграть в CS, когда есть свободное время.

«Играю в CS с пацанами. Да, с футболистами. С Мудриком часто играем.

Миколенко перестал играть в CS, он сейчас в PUBG играет. Может быть, видели его трансляции. Он сказал мне, что мы обязательно сыграем в CS, но в CS я только с Мудриком играл.

Зинченко еще обещал, но мы еще не сыграли. Зина вообще, вы же видели, фанат киберспорта, – сказал Ярмолюк.

20-летний Егор в АПЛ сыграл 27 матчей, результативными действиями не отметился.

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Егор Ярмолюк Михаил Мудрик Виталий Миколенко Александр Зинченко Английская Премьер-лига киберспорт CS2
Руслан Травкин Источник: Трендец
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