Украинский игрок английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк рассказал, что любит поиграть в CS, когда есть свободное время.

«Играю в CS с пацанами. Да, с футболистами. С Мудриком часто играем.

Миколенко перестал играть в CS, он сейчас в PUBG играет. Может быть, видели его трансляции. Он сказал мне, что мы обязательно сыграем в CS, но в CS я только с Мудриком играл.

Зинченко еще обещал, но мы еще не сыграли. Зина вообще, вы же видели, фанат киберспорта, – сказал Ярмолюк.

20-летний Егор в АПЛ сыграл 27 матчей, результативными действиями не отметился.