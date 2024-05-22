Егор ЯРМОЛЮК: «Миколенко перешел на PUBG, Зинченко – фанат киберспорта»
Хавбек «Брентфорда» в CS играл только с Михаилом Мудриком
Украинский игрок английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк рассказал, что любит поиграть в CS, когда есть свободное время.
«Играю в CS с пацанами. Да, с футболистами. С Мудриком часто играем.
Миколенко перестал играть в CS, он сейчас в PUBG играет. Может быть, видели его трансляции. Он сказал мне, что мы обязательно сыграем в CS, но в CS я только с Мудриком играл.
Зинченко еще обещал, но мы еще не сыграли. Зина вообще, вы же видели, фанат киберспорта, – сказал Ярмолюк.
20-летний Егор в АПЛ сыграл 27 матчей, результативными действиями не отметился.
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