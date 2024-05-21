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Молодежные турниры
21 мая 2024, 22:50 | Обновлено 21 мая 2024, 22:53
487
0

Таблицы Евро-2024 U-17 после 1-го тура. Какие расклады в группе Украины?

«Сине-желтые» уступили в стартовом поединке сербам, Чехия разгромила Кипр 5:0

21 мая 2024, 22:50 | Обновлено 21 мая 2024, 22:53
487
0
Таблицы Евро-2024 U-17 после 1-го тура. Какие расклады в группе Украины?
Getty Images/Global Images Ukraine

20–21 мая состоялись все матчи 1-го тура группового раунда Евро-2024 среди сборных U-17, которое проходит на Кипре.

Сборная Украины уступила сверстникам из Сербии со счетом 0:1. «Сине-желтые» попали в квартет А, где, помимо сербов, играют вместе с командами Чехии и Кипра.

Чехи разгромили хозяев турнира 5:0 и возглавили группу. Сербия идет на второй позиции, украинцы – третьи, а Кипр – четвертый.

Англия разгромила Францию 4:0, а Португалия выиграла у Испании 2:1. Англичане и португальцы делят между собой первые две позиции в группе D.

В четвертьфиналы выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Евро-2024 U-17. Кипр

1-й тур. 20–21 мая

Группа А

  • 18:00. Сербия U17 – Украина U17 – 1:0
  • 20:30. Кипр U17 – Чехия U17 – 0:5

Группа B

  • 18:00. Дания U17 – Уэльс U17 – 2:0
  • 20:30. Хорватия U17 – Австрия U17 – 0:0

Группа С

  • 18:00. Словакия U17 – Швеция U17 – 0:0
  • 20:30. Италия U17 – Польша U17 – 2:0

Группа D

  • 18:00. Испания U17 – Португалия U17 – 1:2
  • 20:30. Франция U17 – Англия U17 – 0:4

Турнирные таблицы

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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