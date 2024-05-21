Таблицы Евро-2024 U-17 после 1-го тура. Какие расклады в группе Украины?

20–21 мая состоялись все матчи 1-го тура группового раунда Евро-2024 среди сборных U-17, которое проходит на Кипре.

Сборная Украины уступила сверстникам из Сербии со счетом 0:1. «Сине-желтые» попали в квартет А, где, помимо сербов, играют вместе с командами Чехии и Кипра.

Чехи разгромили хозяев турнира 5:0 и возглавили группу. Сербия идет на второй позиции, украинцы – третьи, а Кипр – четвертый.

Англия разгромила Францию 4:0, а Португалия выиграла у Испании 2:1. Англичане и португальцы делят между собой первые две позиции в группе D.

В четвертьфиналы выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Евро-2024 U-17. Кипр

1-й тур. 20–21 мая

Группа А

18:00. Сербия U17 – Украина U17 – 1:0

– Украина U17 – 1:0 20:30. Кипр U17 – Чехия U17 – 0:5

Группа B

18:00. Дания U17 – Уэльс U17 – 2:0

– Уэльс U17 – 2:0 20:30. Хорватия U17 – Австрия U17 – 0:0

Группа С

18:00. Словакия U17 – Швеция U17 – 0:0

20:30. Италия U17 – Польша U17 – 2:0

Группа D

18:00. Испания U17 – Португалия U17 – 1:2

– 1:2 20:30. Франция U17 – Англия U17 – 0:4

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