Определен соперник Сент-Этьена в полуфинале плей-офф за путевку в Лигу 1

Определен соперник Сент-Этьена в полуфинале плей-офф за путевку в французскую Лигу 1.

В 1/4 финала Париж одолел Родез в серии пенальти (2:2 пен. 3:2) и дальше сыграет с Сент-Этьеном.

Победитель этой встречи сыграет переходные матчи с клубом Мец за последнюю путевку в Лигу 1.

Лига 2. Плей-офф за путевку в Лигу 1

1/4 финала, 21 мая

Родез – Париж – 2:2 (пен. 2:3)

Голы: Денжер, 8 (пен), Корредор, 33 – Дико, 4, Дабила. 90+6

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