Франция22 мая 2024, 04:55 | Обновлено 22 мая 2024, 05:16
56
0
Определен соперник Сент-Этьена в полуфинале плей-офф за путевку в Лигу 1
Париж одолел Родез в серии пенальти и дальше сыграет с Сент-Этьеном
22 мая 2024, 04:55 | Обновлено 22 мая 2024, 05:16
56
0
Определен соперник Сент-Этьена в полуфинале плей-офф за путевку в французскую Лигу 1.
В 1/4 финала Париж одолел Родез в серии пенальти (2:2 пен. 3:2) и дальше сыграет с Сент-Этьеном.
Победитель этой встречи сыграет переходные матчи с клубом Мец за последнюю путевку в Лигу 1.
Лига 2. Плей-офф за путевку в Лигу 1
1/4 финала, 21 мая
Родез – Париж – 2:2 (пен. 2:3)
Голы: Денжер, 8 (пен), Корредор, 33 – Дико, 4, Дабила. 90+6
Видеообзор: смотреть на YouTube
Сетка плей-офф
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