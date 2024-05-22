Сыгран первый матч второго полуфинала плей-офф за путевку в Серию A
Катандзаро и Кремонезе разошлись миром в первой игре, забив по два мяча
Вечером 21 мая сыгран первый матч второго полуфинала плей-офф за путевку в Серию A.
Катандзаро и Кремонезе разошлись миром в первой игре (2:2), ответная игра пройдет 25 мая.
Днем ранее, в первой игре, гостевую победу одержала Венеция над Палермо (1:0). Ответный поединок пройдет 24 мая.
Ранее из Серии B в топ-дивизион напрямую вышли Парма и Комо. Понизятся из Серии A Салернитана, Сассуоло, еще один клуб будет определен позже.
Серия B. Плей-офф за путевку в Серию A
1/2 финала, Первые матчи
20 мая. Палермо – Венеция – 0:1
Голы: Пьерини, 62
21 мая. Катандзаро – Кремонезе – 2:2
Голы: Бьяши, 51, Бриньоло, 68 – Тсаджу, 14, Чофани, 50
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