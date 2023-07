Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна

«Тоттенхэм» принял решение не продавать своего форварда Гарри Кейна нынешним летом, несмотря на то, что его контракт истекает летом 2024 года. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви решил не продавать Кейна и надеется, что форвард согласится продлить контракт клуба на значительно улучшенных финансовых условиях.

Ранее Кейн согласился на переход в «Баварию». Но при этом в СМИ сообщалось о том, что форвард сборной Англии не будет форсировать свой трансфер и оказывать давление на руководство «Шпор».

