Кейн не будет форсировать уход из Тоттенхэма

Лидер атак «Тоттенхэма» Гарри Кейн не собирается давить на руководство клуба по поводу его продажи этим летом. 29-летний форвард не хочет портить отношений со своим родным клубом.

В связи с этим Кейн не хочет переходить в «Челси», несмотря на то, что команду возглавил Маурисио Почеттино. Что касается «Баварии», то все будет зависеть от того, примет ли «Тоттенхэм» предложение чемпионов Германии.

Кейн готов остаться в «Тоттенхэме» до лета 2024 года, когда истечет его контракт. Продлит соглашение 29-летний форвард только если результаты команды в новом сезоне заметно улучшатся.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» также готова подождать год с подписанием Кейна.