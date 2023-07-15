Кейн не будет форсировать уход из Тоттенхэма
Форвард не хочет портить отношения с родным клубом
Лидер атак «Тоттенхэма» Гарри Кейн не собирается давить на руководство клуба по поводу его продажи этим летом. 29-летний форвард не хочет портить отношений со своим родным клубом.
В связи с этим Кейн не хочет переходить в «Челси», несмотря на то, что команду возглавил Маурисио Почеттино. Что касается «Баварии», то все будет зависеть от того, примет ли «Тоттенхэм» предложение чемпионов Германии.
Кейн готов остаться в «Тоттенхэме» до лета 2024 года, когда истечет его контракт. Продлит соглашение 29-летний форвард только если результаты команды в новом сезоне заметно улучшатся.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» также готова подождать год с подписанием Кейна.
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