Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн не будет форсировать уход из Тоттенхэма
Англия
15 июля 2023, 08:48 |
154
0

Кейн не будет форсировать уход из Тоттенхэма

Форвард не хочет портить отношения с родным клубом

15 июля 2023, 08:48 |
154
0
Кейн не будет форсировать уход из Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Лидер атак «Тоттенхэма» Гарри Кейн не собирается давить на руководство клуба по поводу его продажи этим летом. 29-летний форвард не хочет портить отношений со своим родным клубом.

В связи с этим Кейн не хочет переходить в «Челси», несмотря на то, что команду возглавил Маурисио Почеттино. Что касается «Баварии», то все будет зависеть от того, примет ли «Тоттенхэм» предложение чемпионов Германии.

Кейн готов остаться в «Тоттенхэме» до лета 2024 года, когда истечет его контракт. Продлит соглашение 29-летний форвард только если результаты команды в новом сезоне заметно улучшатся.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» также готова подождать год с подписанием Кейна.

По теме:
Владимир ШАРАН: «Прошлый сезон был самым сложным в моей карьере»
Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023
Владимир ШАРАН: «Не называйте Минай командой сбитых летчиков»
Гарри Кейн Тоттенхэм Бавария Челси трансферы трансферы Серии A
Источник Evening Standard
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карлитос – в финале Уимблдона-2023! Алькарас разгромил Медведева в 3 сетах
Теннис | 14 июля 2023, 20:50 18
Карлитос – в финале Уимблдона-2023! Алькарас разгромил Медведева в 3 сетах
Карлитос – в финале Уимблдона-2023! Алькарас разгромил Медведева в 3 сетах

Испанец сыграет в матче за титул против Новака Джоковича

ФОТО. Нефутбольная страна. Месси спокойно сходил в супермаркет в Майами
Футбол | 14 июля 2023, 14:03 9
ФОТО. Нефутбольная страна. Месси спокойно сходил в супермаркет в Майами
ФОТО. Нефутбольная страна. Месси спокойно сходил в супермаркет в Майами

Аргентинец привыкает к жизни в США

Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер
Футбол | 14.07.2023, 11:06
Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер
Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер
Украинка стала чемпионкой Европы 2023 по велоспорту серед юниоров
Другие виды | 15.07.2023, 01:23
Украинка стала чемпионкой Европы 2023 по велоспорту серед юниоров
Украинка стала чемпионкой Европы 2023 по велоспорту серед юниоров
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля
Футбол | 15.07.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени на поражения. Не знаю, сколько буду играть»
Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени на поражения. Не знаю, сколько буду играть»
13.07.2023, 08:45 2
Теннис
МОРАЕС: «Хотел оставаться в Украине и стать топ-бомбардиром в истории УПЛ»
МОРАЕС: «Хотел оставаться в Украине и стать топ-бомбардиром в истории УПЛ»
13.07.2023, 09:34 15
Футбол
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
14.07.2023, 23:20
Теннис
СВИТОЛИНА: Надеюсь, украинцы продолжат поддерживать и у меня будет еще шанс
СВИТОЛИНА: Надеюсь, украинцы продолжат поддерживать и у меня будет еще шанс
13.07.2023, 19:50 21
Теннис
Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?
Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?
14.07.2023, 02:10 35
Теннис
Шахтер согласовал трансфер Невертона
Шахтер согласовал трансфер Невертона
13.07.2023, 16:11 11
Футбол
Левый берег подписал большую группу новичков
Левый берег подписал большую группу новичков
13.07.2023, 12:07
Футбол
Президент Миная: «Трудно смотреть на Милевского, ему нужна помощь»
Президент Миная: «Трудно смотреть на Милевского, ему нужна помощь»
14.07.2023, 10:24 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем