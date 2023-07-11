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  4. Бавария готова подождать с подписанием Кейна до 2024 года
Германия
11 июля 2023, 17:26 |
151
0

Бавария готова подождать с подписанием Кейна до 2024 года

Через год форвард станет свободным агентом

11 июля 2023, 17:26 |
151
0
Бавария готова подождать с подписанием Кейна до 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

«Бавария» продолжает попытки договориться с «Тоттенхэмом» по поводу трансфера Гарри Кейна. Но «Шпоры» в переговорах очень неуступчивы, поэтому чемпионы Германии начинают прорабатывать альтернативные варианты действий.

«Бавария» готова подождать с подписанием Кейна до лета 2024 года, когда английский форвард станет свободным агентом. А на сезон 2023/2024 мюнхенцы могут арендовать другого форварда – Хулиана Альвареса из 2Манчестер Сити» или Душана Влаховича из «Ювентуса».

Последнее предложение «Баварии» по Кейну составило 80 миллионов евро.

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Источник Bild
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