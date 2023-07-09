Новое предложение Баварии по Кейну. Дают 80 млн, игрок хочет уйти

По информации немецких СМИ, «Бавария» сделала «Тоттенхэму» второе предложение по форварду Гарри Кейну. Теперь мюнхенцы дают 80 миллионов евро и бонусы.

Ранее лондонцам предложили 70 миллионов, однако клуб не хочет отпустить своего лидера, несмотря на то, что его контракт завершается через год.

Сообщается, что сам Кейн готов уйти, если клубы смогут договориться между собой. Ранее стало известно, что подписание центрфорварда – приоритет для «Баварии».