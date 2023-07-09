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  4. Новое предложение Баварии по Кейну. Дают 80 млн, игрок хочет уйти
Англия
09 июля 2023, 17:48 |
558
0

Новое предложение Баварии по Кейну. Дают 80 млн, игрок хочет уйти

Что скажет Тоттенхэм?

09 июля 2023, 17:48 |
558
0
Новое предложение Баварии по Кейну. Дают 80 млн, игрок хочет уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

По информации немецких СМИ, «Бавария» сделала «Тоттенхэму» второе предложение по форварду Гарри Кейну. Теперь мюнхенцы дают 80 миллионов евро и бонусы.

Ранее лондонцам предложили 70 миллионов, однако клуб не хочет отпустить своего лидера, несмотря на то, что его контракт завершается через год.

Сообщается, что сам Кейн готов уйти, если клубы смогут договориться между собой. Ранее стало известно, что подписание центрфорварда – приоритет для «Баварии».

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Гарри Кейн Бавария Тоттенхэм трансферы
Источник Sky Germany
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