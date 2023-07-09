СВИТОЛИНА: «После рождения дочери это 2-й самый счастливый момент в жизни»
Украинская теннисистка о выходе в четвертьфинал
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) прокомментировала победу над 20-й ракеткой мира Викторией Азаренко в четвертом круге Уимблдонского турнира (2:6, 6:4, 7:6).
«После рождения дочери это второй самый счастливый момент в моей жизни. Я просто думала, что моя страна переживает тяжелые времена и болеет за меня, а я играю здесь, перед вами. Я знаю, насколько для них важен каждый момент, когда можно поделиться радостью.
Сегодня был один из матчей, когда нужно пройти через все. Не могу жаловаться, поэтому просто боролась за каждое очко, и в конце концов, выиграла матч», – сказала Элина.
"Back home there are lots of people cheering for me."— BBC Sport (@BBCSport) July 9, 2023
Ukrainian player Elina Svitolina was emotional after reaching the #Wimbledon quarter-finals. pic.twitter.com/D1cQYmIxyo
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