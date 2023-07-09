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  4. СВИТОЛИНА: «После рождения дочери это 2-й самый счастливый момент в жизни»
Уимблдон
09 июля 2023, 23:32 |
2388
4

СВИТОЛИНА: «После рождения дочери это 2-й самый счастливый момент в жизни»

Украинская теннисистка о выходе в четвертьфинал

09 июля 2023, 23:32 |
2388
4
СВИТОЛИНА: «После рождения дочери это 2-й самый счастливый момент в жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) прокомментировала победу над 20-й ракеткой мира Викторией Азаренко в четвертом круге Уимблдонского турнира (2:6, 6:4, 7:6).

«После рождения дочери это второй самый счастливый момент в моей жизни. Я просто думала, что моя страна переживает тяжелые времена и болеет за меня, а я играю здесь, перед вами. Я знаю, насколько для них важен каждый момент, когда можно поделиться радостью.

Сегодня был один из матчей, когда нужно пройти через все. Не могу жаловаться, поэтому просто боролась за каждое очко, и в конце концов, выиграла матч», – сказала Элина.

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Источник BBC
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Tka4enko_855
Краща
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+4
Vitason
Дякуємо тобі!! Зроби ще одне свято в четверть фіналі проти Свьонтек!! 
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+2
Raien
На місті мужа я б засмутився 
Ответить
+1
aleks19826
Бля. Я її хочу. Яка ж вона гарна і українка!!!!)))
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-2
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