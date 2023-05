Джокович успешно стартовал на Мастерсе в Риме, обыграв своего фаната

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Новак Джокович (Сербия) успешно стартовал на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).

В 1/32 финала соревнований в столице Италии серб в двух сетах обыграл Томаса Мартина Этчеверри (Аргентина, ATP 61) за 1 час и 53 минуты.

ATP 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 7:6 (7:5), 6:2

В первой партии Новак уступал аргентинцу с брейком, проигрывал 3:5 на тай-брейке, но смог вырвать победу. В середине поединка Джоковича стошнило.

Этчеверри – преданный фанат серба. С момента, как аргентинец заработал первое очко АТР, он начал записывать разницу в пунктах рейтинга между показателем Джоковича и своим.

Это была первая встреча теннисистов. После завершения поединка мужчины пожали друг другу руки и остановились на некоторое время возле сетки, чтобы перекинуться парой слов.

В 2022 году Ноле взял титул в Риме. В следующем раунде соревнований Новак встретится с Григором Димитровым.

