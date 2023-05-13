Джокович успешно стартовал на Мастерсе в Риме, обыграв своего фаната
Первый номер рейтинга АТР выиграл у Томаса Мартина Этчеверри
Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Новак Джокович (Сербия) успешно стартовал на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).
В 1/32 финала соревнований в столице Италии серб в двух сетах обыграл Томаса Мартина Этчеверри (Аргентина, ATP 61) за 1 час и 53 минуты.
ATP 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала
Новак Джокович (Сербия) [1] – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 7:6 (7:5), 6:2
В первой партии Новак уступал аргентинцу с брейком, проигрывал 3:5 на тай-брейке, но смог вырвать победу. В середине поединка Джоковича стошнило.
Этчеверри – преданный фанат серба. С момента, как аргентинец заработал первое очко АТР, он начал записывать разницу в пунктах рейтинга между показателем Джоковича и своим.
Это была первая встреча теннисистов. После завершения поединка мужчины пожали друг другу руки и остановились на некоторое время возле сетки, чтобы перекинуться парой слов.
В 2022 году Ноле взял титул в Риме. В следующем раунде соревнований Новак встретится с Григором Димитровым.
Started from the bottom now we here 📸 📈 pic.twitter.com/iBsAJM2YWm— Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2023
Nole Never In Doubt 💪@DjokerNole defeats Etcheverry 7-6 6-2 to kick off his Rome title defence 🏆#IBI23 pic.twitter.com/k8mLzK0DGD— Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2023
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