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  4. Джокович успешно стартовал на Мастерсе в Риме, обыграв своего фаната
ATP
13 мая 2023, 01:35 |
115
0

Джокович успешно стартовал на Мастерсе в Риме, обыграв своего фаната

Первый номер рейтинга АТР выиграл у Томаса Мартина Этчеверри

13 мая 2023, 01:35 |
115
0
Джокович успешно стартовал на Мастерсе в Риме, обыграв своего фаната
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Новак Джокович (Сербия) успешно стартовал на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).

В 1/32 финала соревнований в столице Италии серб в двух сетах обыграл Томаса Мартина Этчеверри (Аргентина, ATP 61) за 1 час и 53 минуты.

ATP 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 7:6 (7:5), 6:2

В первой партии Новак уступал аргентинцу с брейком, проигрывал 3:5 на тай-брейке, но смог вырвать победу. В середине поединка Джоковича стошнило.

Этчеверри – преданный фанат серба. С момента, как аргентинец заработал первое очко АТР, он начал записывать разницу в пунктах рейтинга между показателем Джоковича и своим.

Это была первая встреча теннисистов. После завершения поединка мужчины пожали друг другу руки и остановились на некоторое время возле сетки, чтобы перекинуться парой слов.

В 2022 году Ноле взял титул в Риме. В следующем раунде соревнований Новак встретится с Григором Димитровым.

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Томас Мартин Этчеверри Новак Джокович ATP Рим
Источник Sport.ua
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