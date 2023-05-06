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  4. Их тренировал Шевченко. Определена вторая команда, которая вышла в Серию А
Испания
06 мая 2023, 20:02 |
1278
2

Их тренировал Шевченко. Определена вторая команда, которая вышла в Серию А

«Дженоа» снова будет играть в элите Италии

06 мая 2023, 20:02 |
1278
2
Их тренировал Шевченко. Определена вторая команда, которая вышла в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 мая, состоялся матч 36-го тура Серии В в Италии между клубами «Дженоа» и «Асколи». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Благодаря этой победе «Дженоа» досрочно гарантировала себе выход в высший дивизион Италии – Серию А. Во второй по силе дивизион «грифоны» вылетели в прошлом году.

У команды 70 очков после 36 туров. У ближайшего преследователя «Бари» 62 пункта. Так как осталось сыграть еще 2 матча, «красно-синие» находятся в зоне недосягаемости для конкурентов.

Отметим, что легендарный украинский футболист и экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко работал на посту главного тренера «Дженоа» около двух месяцев в 2022 году. Во главе «грифонов» Шевченко провел 11 матчей, в которых одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

Ранее выход в Серию А обеспечил «Фрозиноне».

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Андрей Шевченко Дженоа Асколи Серия A Серия B чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Octopus
Вы самое интересное не написали, кто сейчас тренирует Дженоа.
Альберто Джилардино, наклепали на двоих с Шевченко в сезоне 05/06 под 40 голов за Милан.
С уходом Шевченко в Челси Джилардино сдулся в Милане.
Джилардино даже включал Шевченко в сборную своей мечты.
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