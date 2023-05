Их тренировал Шевченко. Определена вторая команда, которая вышла в Серию А

В субботу, 6 мая, состоялся матч 36-го тура Серии В в Италии между клубами «Дженоа» и «Асколи». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Благодаря этой победе «Дженоа» досрочно гарантировала себе выход в высший дивизион Италии – Серию А. Во второй по силе дивизион «грифоны» вылетели в прошлом году.

У команды 70 очков после 36 туров. У ближайшего преследователя «Бари» 62 пункта. Так как осталось сыграть еще 2 матча, «красно-синие» находятся в зоне недосягаемости для конкурентов.

Отметим, что легендарный украинский футболист и экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко работал на посту главного тренера «Дженоа» около двух месяцев в 2022 году. Во главе «грифонов» Шевченко провел 11 матчей, в которых одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

Ранее выход в Серию А обеспечил «Фрозиноне».

🔴 ONLY ONE YEAR 🔵 pic.twitter.com/PndjdVNBLf

🎶 How does it feel? 🔴🔵 pic.twitter.com/MB5O65Yfkl