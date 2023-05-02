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Италия
02 мая 2023, 08:16 | Обновлено 02 мая 2023, 08:25
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0

Фрозиноне вернулся в Серию А спустя четыре года

Лидер Серии В обеспечил себе повышение в классе

02 мая 2023, 08:16 | Обновлено 02 мая 2023, 08:25
701
0
Фрозиноне вернулся в Серию А спустя четыре года
Getty Images/Global Images Ukraine

В 35-м туре Серии В «Фрозиноне» обыграл «Реджину» со счетом 3:1 и обеспечил себе прямую путевку в Серию А.

«Фрозиноне» набрал 71 очко и за три тура до финиша оторвался от идущего третьим «Бари» на 10 очков, обеспечив себе одну из двух прямых путевок в элиту.

Сезон-2023/24 станет третьим в истории «джаллоблу» в Серии А. Дебютным был чемпионат-2015/16, после этого «Фрозиноне» заглядывал еще на год в сезоне-2018/19, затем снова вылетел в Серию В.

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Фрозиноне Серия A Серия B чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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