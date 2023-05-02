Фрозиноне вернулся в Серию А спустя четыре года

В 35-м туре Серии В «Фрозиноне» обыграл «Реджину» со счетом 3:1 и обеспечил себе прямую путевку в Серию А.

«Фрозиноне» набрал 71 очко и за три тура до финиша оторвался от идущего третьим «Бари» на 10 очков, обеспечив себе одну из двух прямых путевок в элиту.

Сезон-2023/24 станет третьим в истории «джаллоблу» в Серии А. Дебютным был чемпионат-2015/16, после этого «Фрозиноне» заглядывал еще на год в сезоне-2018/19, затем снова вылетел в Серию В.