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  4. Это красная. Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитра матча Динамо
Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 07:55 | Обновлено 13 марта 2023, 08:38
2711
13

Это красная. Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитра матча Динамо

Доминго Бланко умышленно наступил на ногу Виталию Буяльскому

13 марта 2023, 07:55 | Обновлено 13 марта 2023, 08:38
2711
13
Это красная. Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитра матча Динамо
FootballHub

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитра Дмитрия Кривушкина в матче 17-го тура между «Днепром-1» и «Динамо» (0:1).

Эпизод случился на 82-й минуте матча, когда Доминго Бланко наступил на ногу Виталию Буяльскому. Судья Кривушкин показал нарушителю желтую карточку, но судейские эксперты считают, что должна быть красная карточка.

Журналист Игорь Семйон сообщил:

«Ошибку Кривушкина признал и Лучано Лучи, В закрытом чате Лучано написал: «Это явная красная карточка. Рефери должен видеть это без вмешательства VAR».

Правда, Лучи написал арбитрам, что Доминго Бланко нужно было удалять за фол против Буяльского уже после того, как лично просмотрел повторы. А сразу в ходе эпизода от Лучи (или его помощников) через арбитра или ассистента VAR Кривушкину было указание (подсказка) – желтая карточка.

Поэтому Лучи в закрытом чате акцентировал внимание на том, что «арбитр должен видеть такое без помощи VAR» («referee must see without VAR intervention»). Как будто снимая с себя ответственность за неправильное указание/подсказку.

Относительно первого гола «Ворсклы» в ворота «Вереса», когда мяч мог покинуть пределы поля, Лучи написал: «Ball is clear OUT» («Мяч точно вышел»). Очевидно, это следует понимать как признание ошибки бригады арбитров, ведь гол засчитали».

ВИДЕО. Доминго Бланко умышленно наступил на ногу Виталию Буяльскому

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Виталий Буяльский судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу удаление с поля скандал Украинская Премьер-лига Днепр-1 видео голов и обзор Днепр-1 - Динамо Дмитрий Кривушкин Доминго Бланко Игорь Семйон
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Комментарии 13
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Soler61
А Лучо это не из той серии что был когда то в Украине Коллина ? Если да то все ясно .Коллина рыгам грязные ботинки лизал и поддерживал любое решение а если явный наебон то молчал просто .Думаю лучо тоже самое 
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+1
fitnes_sports066
Если бы  Бланко дали красную карточку то  Буе не дали бы в конце красную карточку тут две ошибки
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+1
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Gargantua
если увидел, значит премию выпишет.
как там Монзуль, довольна?
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0
xvalenok02
Как можно было такое не увидеть?
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Soler61
Да всю жизнь судьи тащили Динамо за уши .а где же наказание для Луческу который поливает брудом судей ? Других за меньшее вспомните гельзина просто отстраняли от футбола вместе с клубами а Луческу хотя бы для людей наказали .Сволота проплаченнач
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-3
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