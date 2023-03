Это красная. Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитра матча Динамо

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитра Дмитрия Кривушкина в матче 17-го тура между «Днепром-1» и «Динамо» (0:1).

Эпизод случился на 82-й минуте матча, когда Доминго Бланко наступил на ногу Виталию Буяльскому. Судья Кривушкин показал нарушителю желтую карточку, но судейские эксперты считают, что должна быть красная карточка.

Журналист Игорь Семйон сообщил:

«Ошибку Кривушкина признал и Лучано Лучи, В закрытом чате Лучано написал: «Это явная красная карточка. Рефери должен видеть это без вмешательства VAR».

Правда, Лучи написал арбитрам, что Доминго Бланко нужно было удалять за фол против Буяльского уже после того, как лично просмотрел повторы. А сразу в ходе эпизода от Лучи (или его помощников) через арбитра или ассистента VAR Кривушкину было указание (подсказка) – желтая карточка.

Поэтому Лучи в закрытом чате акцентировал внимание на том, что «арбитр должен видеть такое без помощи VAR» («referee must see without VAR intervention»). Как будто снимая с себя ответственность за неправильное указание/подсказку.

Относительно первого гола «Ворсклы» в ворота «Вереса», когда мяч мог покинуть пределы поля, Лучи написал: «Ball is clear OUT» («Мяч точно вышел»). Очевидно, это следует понимать как признание ошибки бригады арбитров, ведь гол засчитали».

ВИДЕО. Доминго Бланко умышленно наступил на ногу Виталию Буяльскому