ВИДЕО. Игрок Днепра-1 умышленно сфолил на Буяльском на глазах арбитра
Вы удивитесь, но после матча удалили игрока «Динамо»
На 83-й минуте матча 17-го тура УПЛ против киевского «Динамо» новичок «Днепра-1» Доминго Бланко грубейшим образом нарушил правила против динамовца Виталия Буяльского, который в этот момент был без мяча.
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27-летний аргентинец наступил динамовцу шипами на голеностоп. Главный арбитр матча Дмитрий Кривушкин прекрасно видел этот момент и показал Бланко желтую карточку. Буяльского заменили через несколько минут.
Отметим, что после финального свистка Буяльский выбежал на поле и, вероятно, что-то сказал арбитру, ведь сразу же увидел перед собой прямую красную карточку.
Нарушение на Буяльском
Удаление Буяльского
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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Чекаю на багато мінусів.
Бую обвинят в цирке.
И дадут дисквалификацию на 3 матча.