ВИДЕО. Игрок Днепра-1 умышленно сфолил на Буяльском на глазах арбитра

На 83-й минуте матча 17-го тура УПЛ против киевского «Динамо» новичок «Днепра-1» Доминго Бланко грубейшим образом нарушил правила против динамовца Виталия Буяльского, который в этот момент был без мяча.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

27-летний аргентинец наступил динамовцу шипами на голеностоп. Главный арбитр матча Дмитрий Кривушкин прекрасно видел этот момент и показал Бланко желтую карточку. Буяльского заменили через несколько минут.

Отметим, что после финального свистка Буяльский выбежал на поле и, вероятно, что-то сказал арбитру, ведь сразу же увидел перед собой прямую красную карточку.

Нарушение на Буяльском

Удаление Буяльского

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: