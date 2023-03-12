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  4. ВИДЕО. Игрок Днепра-1 умышленно сфолил на Буяльском на глазах арбитра
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 15:44 | Обновлено 12 марта 2023, 16:18
2474
15

ВИДЕО. Игрок Днепра-1 умышленно сфолил на Буяльском на глазах арбитра

Вы удивитесь, но после матча удалили игрока «Динамо»

12 марта 2023, 15:44 | Обновлено 12 марта 2023, 16:18
2474
15
ВИДЕО. Игрок Днепра-1 умышленно сфолил на Буяльском на глазах арбитра
ФК Динамо Киев

На 83-й минуте матча 17-го тура УПЛ против киевского «Динамо» новичок «Днепра-1» Доминго Бланко грубейшим образом нарушил правила против динамовца Виталия Буяльского, который в этот момент был без мяча.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

27-летний аргентинец наступил динамовцу шипами на голеностоп. Главный арбитр матча Дмитрий Кривушкин прекрасно видел этот момент и показал Бланко желтую карточку. Буяльского заменили через несколько минут.

Отметим, что после финального свистка Буяльский выбежал на поле и, вероятно, что-то сказал арбитру, ведь сразу же увидел перед собой прямую красную карточку.

Нарушение на Буяльском

Удаление Буяльского

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Динамо Дмитрий Кривушкин Виталий Буяльский Доминго Бланко
Источник FootballHub
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Комментарии 15
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Letifer
Неадекват, и судья, и Бланко
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+10
GloryUkraine
А тепер трохи фантастики.
Дисциплінарна комісія має відмінити жовту гравцю Дніпра-1, замінити іі на червону, забанити на два матчі, відсторонити від суддівства та оштрафувати суддю,а також скасувати червону Буяльському.
Чекаю на багато мінусів.
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Кривушкин и Бланко два чучела
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+7
valerafan1
Ау, павелки. лучі та інші баранки, ви що творите? Нікчемні кривушкіни та монзулі виконують ваші замовлення. А ви під час війни виписуєте собі премії по мільйону гривень. Де ваша совість?
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+5
Kapitan
Суддя - урот
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+4
kylt_lichnosti
Там красная и дисквал на несколько матчей. Та игра рукой в прошлом матче уже заставляет задуматься.
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+4
Умник
Так ничего ж не будет. В следующем матче будет судить и норм.
Бую обвинят в цирке.
И дадут дисквалификацию на 3 матча.
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+1
mayakovskiy1
Чудак с Днепра ударил Буяльского. Судьишка показал красную, но виноваты Шахтер и Павелко? Я все верно понял?
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-3
Показать Скрыть 5 ответов
AK.228
Все по ділу
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-6
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