С кем сыграет Бавария? Определены четвертьфинальные пары Кубка Германии

Кубок Германии по футболу, также известный как DFB-Pokal, является ежегодным национальным турниром в Германии. В нем принимают участие команды всех уровней немецкой футбольной системы, включая команды Бундеслиги, Второй Бундеслиги и низших уровней.

В текущем сезоне Кубка Германии 2022/23, который начался в июле 2022 года, осталось 8 команд. В результате жеребьевки определены четвертьфинальные пары.

В 1/4 финала «Бавария» из Мюнхена сыграет против «Фрайбурга». «РБ Лейпциг» будет принимать «Боруссию» Дортмунд.

Кубок Германии 2022/23

1/4 финала, 4 или 5 апреля

Финал турнира запланирован на 3 июня 2023 года в Берлине.

