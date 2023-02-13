ВИДЕО. Шедевр на день рождения. Счастливые двойки для звезды Наполи
Хвича Кварцхелия продолжает разрывать Серию А
12 февраля в матче 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Кремонезе» со счетом 3:0.
Счет в матче был открыт на 22-й минуте благодаря великолепному голу 22-летнего Хвичи Кварцхелии, который праздновал день рождения в этот день.
Для Хвичи этот сезон складывается очень даже удачно – это его дебютный сезон в Серии А, в котором у него уже 9 голов и 9 ассистов. Таких результатов нет ни у кого из дебютантов в этом сезоне.
Вскоре за «Наполи» забил Виктор Осимхен и Элиф Элмас, и счет стал разгромным.
Сейчас «Наполи» уверенно идут на первом месте в чемпионате Италии. После 22-х туров в активе команды 59 очков. Только у двух команд в истории Серии А было больше пунктов после 22-х игр: у Интера в сезоне 2006/07 (60) и у «Ювентуса» 2018/19 (60). Интересно, что и «Интер» и «Ювентус» выиграли Скудетто в тех сезонах.
Видео гола Кварцхелии:
9 - Among the players in their debut season, Khvicha Kvaratskhelia is the only one in the Big-5 European Leagues 22/23 able to score at least 9 goals and to provide at least 9 assists. Impregnable.#napolicremonese pic.twitter.com/XJnkDQzg7k— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 12, 2023
59 - Only Inter in 2006/07 (60) and Juventus in 2018/19 (60) have collected more points than Napoli 22/23 in the first 22 games of a Serie A campaign (59). Marvelous.#NapoliCremonese— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 12, 2023
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