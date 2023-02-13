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Италия
13 февраля 2023, 05:45 | Обновлено 13 февраля 2023, 05:53
437
0

ВИДЕО. Шедевр на день рождения. Счастливые двойки для звезды Наполи

Хвича Кварцхелия продолжает разрывать Серию А

13 февраля 2023, 05:45 | Обновлено 13 февраля 2023, 05:53
437
0
ВИДЕО. Шедевр на день рождения. Счастливые двойки для звезды Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварцхелия

12 февраля в матче 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Кремонезе» со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте благодаря великолепному голу 22-летнего Хвичи Кварцхелии, который праздновал день рождения в этот день.

Для Хвичи этот сезон складывается очень даже удачно – это его дебютный сезон в Серии А, в котором у него уже 9 голов и 9 ассистов. Таких результатов нет ни у кого из дебютантов в этом сезоне.

Вскоре за «Наполи» забил Виктор Осимхен и Элиф Элмас, и счет стал разгромным.

Сейчас «Наполи» уверенно идут на первом месте в чемпионате Италии. После 22-х туров в активе команды 59 очков. Только у двух команд в истории Серии А было больше пунктов после 22-х игр: у Интера в сезоне 2006/07 (60) и у «Ювентуса» 2018/19 (60). Интересно, что и «Интер» и «Ювентус» выиграли Скудетто в тех сезонах.

Видео гола Кварцхелии:

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Источник Opta
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