Наполи разгромил Кремонезе. Отрыв в борьбе за скудетто достиг уже 16 очков

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Кремонезе» со счетом 3:0.

У неаполитанского клуба голами отличились Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен и Элиф Элмас.

«Наполи» имеет 59 баллов в турнирной таблице Серии A. В борьбе за скудетто уже 16 очков достиг отрыв над ближайшим преследователем («Интером»). У «Кремонезе» всего 8 очков и последнее 20-е место.

Серия А. 22-й тур, 12 февраля

Наполи – Кремонезе – 3:0

Голы: Кварацхелия, 21, Осимхен, 65 Эльмас, 79.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Кварацхелия, 21 мин

ГОЛ! 2:0. Осимхен, 65 мин.

ГОЛ! 3:0. Эльмас, 79 мин.