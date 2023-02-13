Наполи разгромил Кремонезе. Отрыв в борьбе за скудетто достиг уже 16 очков
Голами отличились Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен и Элиф Элмас
В матче 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Кремонезе» со счетом 3:0.
У неаполитанского клуба голами отличились Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен и Элиф Элмас.
«Наполи» имеет 59 баллов в турнирной таблице Серии A. В борьбе за скудетто уже 16 очков достиг отрыв над ближайшим преследователем («Интером»). У «Кремонезе» всего 8 очков и последнее 20-е место.
Серия А. 22-й тур, 12 февраля
Наполи – Кремонезе – 3:0
Голы: Кварацхелия, 21, Осимхен, 65 Эльмас, 79.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Кварацхелия, 21 мин
ГОЛ! 2:0. Осимхен, 65 мин.
ГОЛ! 3:0. Эльмас, 79 мин.
События матча
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