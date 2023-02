ВИДЕО. Это фиаско! Как Пушка Джон принес исторический трофей для Китая?

В воскресенье, 22 февраля, состоялся финальный матч турнира серии АТР 250 в Далласе (США). За титул боролись У Ибин (Китай, ATP 97) и Джон Изнер (США, ATP 39).

Матч завершился за 3 часа и 2 минуты на трех тай-брейках. За поединок теннисисты ни разу не отдали свои подачи.

ATP 250 Даллас. Хард в помещении. Финал

У Ибин (Китай) – Джон Изнер (США) [5] – 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (14:12)

Всего У Ибин спас 3 матчбола. Вначале 23-летниий китаец ушел с чемпионшип-поинта для Изнера в 12 гейме второго сета на своей подаче, а затем спас еще 2 на тай-брейке третьей партии.

16-й поинт на финальном тай-брейке мог стать последним в матче. Однако Изнер не воспользовался шансом закрыть соперника и взять трофей, а просто с легко позиции неудачно подстроился и ударил мяч в сетку.

Благодаря этой победе У Ибин взял первый трофей на уровне АТР в своей карьере, а также стал первым китайцем, которому удалось взять титул на турнирах серии АТР.

