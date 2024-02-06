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  4. Марченко проиграл теннисисту с самым ярким именем в истории спорта в США
ATP
06 февраля 2024, 07:21 |
182
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Марченко проиграл теннисисту с самым ярким именем в истории спорта в США

Илья не сумел выйти в основную сетку турнира АТР 250 в Даллсе, уступив Теннису Сандгрену

06 февраля 2024, 07:21 |
182
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Марченко проиграл теннисисту с самым ярким именем в истории спорта в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 234) завершил выступления на турнире серии АТР 250 в Даллсе (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В первом раунде отбора украинец на трех тай-брейках переиграл Брендона Холта (США, ATP 278) за 3 часа и 7 минут.

В финале квалификации Марченко в двух партиях уступил теннисисту с уникальным именем Теннису Сандгрену (США, ATP 281) за 2 часа и 9 минут.

АТР 250 Даллас. Хард в помещении. Квалификация

  • Илья Марченко (Украина) [6] – Брендон Холт (США) – 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 7:6 (7:1)
  • Илья Марченко (Украина) [6] – Теннис Сандгрен (США) – 5:7, 6:7 (5:7)

Марченко провел 4-й и 5-й поединок в 2024 году. На его счету только 1 победа в новом сезоне. На прошлой неделе Илья вылетел из челленджера в Кобленце уже в 1-м раунде основной сетки.

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Теннис Сандгрен Илья Марченко ATP Даллас
Источник Sport.ua
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