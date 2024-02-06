Марченко проиграл теннисисту с самым ярким именем в истории спорта в США
Илья не сумел выйти в основную сетку турнира АТР 250 в Даллсе, уступив Теннису Сандгрену
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 234) завершил выступления на турнире серии АТР 250 в Даллсе (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В первом раунде отбора украинец на трех тай-брейках переиграл Брендона Холта (США, ATP 278) за 3 часа и 7 минут.
В финале квалификации Марченко в двух партиях уступил теннисисту с уникальным именем Теннису Сандгрену (США, ATP 281) за 2 часа и 9 минут.
АТР 250 Даллас. Хард в помещении. Квалификация
- Илья Марченко (Украина) [6] – Брендон Холт (США) – 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 7:6 (7:1)
- Илья Марченко (Украина) [6] – Теннис Сандгрен (США) – 5:7, 6:7 (5:7)
Марченко провел 4-й и 5-й поединок в 2024 году. На его счету только 1 победа в новом сезоне. На прошлой неделе Илья вылетел из челленджера в Кобленце уже в 1-м раунде основной сетки.
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