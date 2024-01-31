Марченко проиграл в первом раунде на турнире в Германии

Украинский теннисист Илья Марченко (№228 ATP) проиграл стартовый матч на хардовом челленджере в Кобленце (Германия).

В первом раунде он изначально должен был встретиться с Франческо Пассаро (№207 ATP), но итальянец снялся. Марченко сыграл с Давидом Хордой Санчисом из Испании (№332 ATP) и уступил в трех партиях.

Кобленц. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Давид Хорда Санчис (Испания) – 4:6, 6:3, 1:6

Отметим, что Марченко проиграл третий матч на старте сезона.