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  4. Марченко проиграл в первом раунде на турнире в Германии
ATP
31 января 2024, 16:24 |
79
1

Марченко проиграл в первом раунде на турнире в Германии

Украинский теннисист уступил сопернику из Испании

31 января 2024, 16:24 |
79
1
Марченко проиграл в первом раунде на турнире в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№228 ATP) проиграл стартовый матч на хардовом челленджере в Кобленце (Германия).

В первом раунде он изначально должен был встретиться с Франческо Пассаро (№207 ATP), но итальянец снялся. Марченко сыграл с Давидом Хордой Санчисом из Испании (№332 ATP) и уступил в трех партиях.

Кобленц. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Давид Хорда Санчис (Испания) – 4:6, 6:3, 1:6

Отметим, что Марченко проиграл третий матч на старте сезона.

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Илья Марченко ATP Кобленц
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
здувся Марченко, пора на пенсію
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