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ATP
08 ноября 2023, 18:57 | Обновлено 08 ноября 2023, 19:52
154
0

Трем турнирам ATP с 2025 года повысят категорию

Соревнования в Далласе, Дохе и Мюнхене получат статус ATP 500

08 ноября 2023, 18:57 | Обновлено 08 ноября 2023, 19:52
154
0
Трем турнирам ATP с 2025 года повысят категорию
ATP

С 2025 года соревнования ATP Tour в Далласе, Дохе и Мюнхене получат статус ATP 500, что станет частью реформы, направленной на укрепление теннисного календаря. Общее количество соревнований ATP 500 увеличится с 13 до 16.

Заявка на модернизацию Dallas Open, поданная компанией GF Sports & Entertainment, включает в себя переезд на новую площадку, о которой будет объявлено в ближайшее время. Этот город имеет большой опыт проведения крупных спортивных мероприятий, в том числе игр всех звезд и Супербоула, а в 2026 г. он будет принимать чемпионат мира по футболу.

Qatar ExxonMobil Open (Доха) – пятикратный победитель турнира года ATP 250 по версии игроков, известный своими стандартами мирового класса и привлекающий один из сильнейших составов игроков в своей категории.

На турнире BMW Open (Мюнхен) в рамках планов модернизации будет проведена полномасштабная реконструкция.

В общей сложности три этих турнира обеспечат дополнительные призовые для игроков в размере около 51,7 млн долларов в течение пяти лет.

В рамках этого процесса турниры ATP 250 в Атланте, Лионе и Ньюпорте перестанут проводиться с 2025 года. Полный календарь ATP Tour на 2025 год будет объявлен в ближайшие месяцы.

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ATP Даллас ATP Доха ATP Мюнхен ATP
Источник ATP Tour
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