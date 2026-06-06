Украинский теннисист: «Мужской теннис отстает, потому что в Украине война»

Украинский теннисист Виталий Сачко назвал главные проблемы мужского тенниса в Украине. Спортсмен выделил несколько факторов.

– Возможно, не самый приятный вопрос – почему женский украинский теннис сейчас значительно успешнее мужского?

– Смотрите, мужской теннис отстает, потому что в стране война. Что вам сказать? Мужчины все на войне и играют в теннис только те, кому посчастливилось быть за границей. Это мой субъективный взгляд.

В Украине сейчас нет ни турниров, ничего. Страна на грани выживания и борется с Россией как может. На мой взгляд, это самый большой фактор, который не дает развиваться мужскому теннису.

Второй фактор – у игроков нет помощи. Однако это все связано. Если в стране война, то какой помощи можно ожидать теннисистам? Поэтому есть то, что имеем, – сказал Виталий.