Украинский теннисист: «Мужской теннис отстает, потому что в Украине война»
Виталий Сачко назвал главные проблемы мужского тенниса в Украине
Украинский теннисист Виталий Сачко назвал главные проблемы мужского тенниса в Украине. Спортсмен выделил несколько факторов.
– Возможно, не самый приятный вопрос – почему женский украинский теннис сейчас значительно успешнее мужского?
– Смотрите, мужской теннис отстает, потому что в стране война. Что вам сказать? Мужчины все на войне и играют в теннис только те, кому посчастливилось быть за границей. Это мой субъективный взгляд.
В Украине сейчас нет ни турниров, ничего. Страна на грани выживания и борется с Россией как может. На мой взгляд, это самый большой фактор, который не дает развиваться мужскому теннису.
Второй фактор – у игроков нет помощи. Однако это все связано. Если в стране война, то какой помощи можно ожидать теннисистам? Поэтому есть то, что имеем, – сказал Виталий.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Горшков посетил временно оккупированную территорию Луганска