Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос

Украинский теннисист Виталий Сачко объяснил, почему Марта Костюк не смогла квалифицироваться в финал Ролас Гаррос, проиграв Мирре Андреевой в полуфинале турнира.

– Виталий, Марта Костюк все же проиграла Мирре Андреевой в полуфинале Ролан Гаррос-2026. Как вы оцениваете такой результат?

– Очень жаль, что Марта не смогла выйти в финал Ролан Гаррос. Хотелось бы иметь представительницу Украины. Однако, по моему мнению, и полуфинал является вполне хорошим результатом.

Очень хороший турнир для Марты. У нее была серия из большого количества выигранных матчей. Мне кажется, у Марты уже немного возникла какая-то психологическая усталость. Возможно, и физическая, – сказал Сачко.