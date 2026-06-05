Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Виталий Сачко считает, что украинка могла просто устать
Украинский теннисист Виталий Сачко объяснил, почему Марта Костюк не смогла квалифицироваться в финал Ролас Гаррос, проиграв Мирре Андреевой в полуфинале турнира.
– Виталий, Марта Костюк все же проиграла Мирре Андреевой в полуфинале Ролан Гаррос-2026. Как вы оцениваете такой результат?
– Очень жаль, что Марта не смогла выйти в финал Ролан Гаррос. Хотелось бы иметь представительницу Украины. Однако, по моему мнению, и полуфинал является вполне хорошим результатом.
Очень хороший турнир для Марты. У нее была серия из большого количества выигранных матчей. Мне кажется, у Марты уже немного возникла какая-то психологическая усталость. Возможно, и физическая, – сказал Сачко.
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