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  4. Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
05 июня 2026, 13:46 |
860
4

Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос

Виталий Сачко считает, что украинка могла просто устать

05 июня 2026, 13:46 |
860
4 Comments
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинский теннисист Виталий Сачко объяснил, почему Марта Костюк не смогла квалифицироваться в финал Ролас Гаррос, проиграв Мирре Андреевой в полуфинале турнира.

– Виталий, Марта Костюк все же проиграла Мирре Андреевой в полуфинале Ролан Гаррос-2026. Как вы оцениваете такой результат?

– Очень жаль, что Марта не смогла выйти в финал Ролан Гаррос. Хотелось бы иметь представительницу Украины. Однако, по моему мнению, и полуфинал является вполне хорошим результатом.

Очень хороший турнир для Марты. У нее была серия из большого количества выигранных матчей. Мне кажется, у Марты уже немного возникла какая-то психологическая усталость. Возможно, и физическая, – сказал Сачко.

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Марта Костюк Мирра Андреева Ролан Гаррос Ролан Гаррос 2026 Виталий Сачко
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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Понятное дело, что устала и морально и физически. Саму Игу, чего стоило пройти.
А так званые её почитатели, сперва дифирамбы здесь пели, а потом с фекалиями смешали после проигрыша. Типичные рагуляторы😡🤬🤬
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+3
Непоганий результат півфінал. Але Світоліна цього не може сказати бо там була Костюк. І після 1/8 всі знали тут що півфінал буде наш. Ще тоді. Але не більше як вийшло. Світоліна можливо ще більш втомилася за Марту яка мала три тижні перерви перед РГ. Хоча вона то точно розуміла що викластися на повну в Римі шансів в Парижі дуже мало. 
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0
Та вже вистачить писати про цю бездар
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-1
Треба було Світоліну пропускати і не рвати дупу, щоб потім так ганебно програти. 
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-1
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