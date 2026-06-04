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Ролан Гаррос
04 июня 2026, 22:20 | Обновлено 04 июня 2026, 22:39
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Мартой Костюк украинцам нужно гордиться. Хейтерам стоит закрыть рот

Сколько вы вложили денег и времени в карьеру Марты? Или у вас есть полуфинал Grand Slam?

04 июня 2026, 22:20 | Обновлено 04 июня 2026, 22:39
1321
23 Comments
Мартой Костюк украинцам нужно гордиться. Хейтерам стоит закрыть рот
Марта Костюк
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Редакция Sport.ua может не разделять мнения автора публикации

Теннис – это не футбол. Это не командный вид спорта. Теннис – не народный вид спорта. Теннисистки и теннисисты не получают зарплаты. Когда «поносят» сборную Украины и тренера, за безответственность, за грубое общение с фанатами, за грубые ответы на вопросы журналистов – это одно. Но когда девушка (!) получает хейт от взрослых мужчин с дивана – это неадекватно.

Грубо? Неприятно? Если нет, то должно было стать. Я, Даниил Агарков (чтобы вам не скролить новость внизу и не смотреть, кто же автор) пишу новости и веду теннисный раздел на Sport.ua с августа 2022 года. У меня был момент, когда я практически в открытую хейтил наших теннисисток. Когда?

Мне не трудно оставить даже ссылку. После поражения Леси Цуренко в матче за сборную Украины в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг я написал в заголовке фразу: «И как побеждать?» И мне стыдно. Потому что, хоть эта фраза и несоизмерима с вашими комментариями, я вложил в нее частичку злости. И прошу прощения у Леси, у сборной, которая в итоге прошла в Квалификацию, а затем и вовсе пробилась в исторический финальный этап КБДК. Был не прав, мне стыдно.

Эмоции бывают у всех. Если это фанатские эмоции – десять раз подумайте перед тем, как написать всякую фигню. Успокойтесь, примите душ, умойтесь. А потом с холодной головой дайте волю своей экспертности и напишите комментарий с обоснованной критикой, если способны адекватно выразить свои мысли. А если вы ставочник и проиграли деньги на том или ином матче – это исключительно ваши проблемы, а не спортсмена (в данном случае – теннисистки), и скорее вам нужно в своих способностях гемблинга искать изъяны.

А теперь к сути. Марта Костюк – звезда украинского тенниса. Впервые за долгое время мы получили четкий и ясный ответ, кто будет первой ракеткой страны после того, как легендарная Элина Свитолина завершит карьеру. У Костюк был винстрик в 16 матчей. 16 матчей! Победа за сборную, трофей WTA 250 в Руане (на турнир подобного уровня, на который вы постоянно отправляли ее, не имея понятия о правилах заявки на соревнования этой категории), WTA 1000 в Мадриде и полуфинал турнира Grand Slam. Полуфинал Ролан Гаррос. В Париже Марта мучилась три матча под жарой. Извиняюсь, но вы вообще пробовали провести полный теннисный матч в зале хотя бы? Да я уверен, что половина даже не знает, что струны натягиваются по-разному, какие правила смены сторон и почему из-за судорог нельзя брать медицинский тайм-аут. А тут 23-летняя украинка мучается под солнцем, затем вкатывает в грунт Игу Свентек, которую называют Рафаэлем Надалем в юбке, и обыгрывает всеми любимую Свитолину.

Марта – первая украинка в истории в полуфинале Ролан Гаррос. Свитолина, напомню, проиграла шесть четвертьфиналов в Париже. Перед стартом турнира вы точно видели Костюк в полуфинале?

И вот – этот важнейший матч. Эксперты вовсю кричат о победе Костюк над восьмой (!) ракеткой мира Миррой Андреевой в ее дебютном полуфинале турнира Grand Slam. И бац, ничего себе, провал! Плохой день у теннисистки, каждый агрессивный удар летит в аут, а соперница на той стороне корта с 0:40 подает идеально точно в квадрат, отбивает каждый удар и не дает играть в агрессивный теннис. Зато вы, дорогие комментаторы и эксперты, точно знаете лучше Сандры Заневской, что и как говорить своей подопечной.

Вы вообще понимаете, что эта девушка выиграла трофей турнира WTA 1000 и дошла до полуфинала Grand Slam? Да, я понимаю, что это был просто безумный шанс на трофей мейджора. Все ведут тебя фавориткой, Арина Соболенко вылетела в четвертьфинале и путь к трофею открыт. Но кто вы такие, чтобы критиковать Марту?

Вы вложили в нее деньги? Или, может, время? А, вы не обязаны? Так и Марта вам ничем не обязана. Я уверен, что сейчас найдутся комментаторы, которые скажут, что ведь у нее идеальные условия, она тренируется не в Украине, не под звуки сирен, в Монако и так далее. Но она заработала себе на такую жизнь. И помимо тенниса, когда тебе нужно каждую неделю выходить и проводить минимум по одному матчу, еще нужно успевать отдыхать, развивать фонд, развивать теннис в Украине и не забывать про личную жизнь.

А теперь к еще одному важному моменту. Марта выросла ментально. Она практически не истерит на корте. После поражения от Андреевой она покидала корт с высоко поднятой головой и улыбкой на лице. И не потому, что ей все равно. А потому, что она понимает, что ей нужно через это пройти и играть дальше. И она уверена в своих силах и уверена, что шансы на Grand Slam еще будут. И знаете что? Я тоже уверен. И буду поддерживать ее и верить в нее. И вам советую.

Подумайте, приятно ли будет Марте открыть комментарии на сайте, в своем Instagram или еще где-то, и увидеть не слова благодарности за то, что Украина представлена в полуфинале GS, а хейт и оскорбления? Нормально ли переходить на личности, обзывать нецензурными словами девушку, которая даже не может вам ответить?

Я не против конструктивной критики, это нормально и сами теннисистки готовы ее слушать.

Накипело. Надеюсь, никого не задел. А если задел – надеюсь, реакция и выводы будут у всех адекватные и правильные. Удачи и мирного неба над головой. Слава Украине!

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 23
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Bahus1, Олександр Кравченко і т.п. і є хейтерами не тільки Марти, а всіх наших тенісисток
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Браво, Данііл, повністю Вас підтримую, хейтерам з дивану легко писати, а Марта браво, рік назад про таке годі було мріяти
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+4
Однозначно. У всіх бувають такі дні.
Згадалось, як Анісімова на Вімі всіх виносила, включаючи Сабу, а у фіналі все мимо, мандраж і дві баранки.
Щось подібне і в Мартусі було сьогодні. В наступний раз обов'язково все вийде!✊🇺🇦
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+3
Марта - молодчинка.
Вболіваємо.
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+2
Згоден!Ще до матчу у прогнозі я попрохав,у випадку чого підтримати Марту!І багато тут коментів було в підтримку!
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+1
"Хто ви такі?"
Лудомани звичайні. 
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0
«Хто ви такі, щоб критикувати Марту?».  Для критики не треба бути тренером чи чемпіоном. Інакше ми б не могли оцінювати ні політиків, ні журналістів, ні футболістів. Уболівальники мають право бути розчарованими. Коли спортсмен виходить на найвищий рівень, він отримує не лише підтримку, а й очікування. Це частина професійного спорту. В Європі навіть  почали на ютуб комментарі відключати  після важливих матчів
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0
Марта майбутнє українського тенісу, ніхто не хоче критикувати її, особливо ми, дивані експерти. Дякуємо їй за ті емоції, які вона дає. Але в деяких матчах вона "психує", хоч і не так як раніше. Подивіться на поведінку інших тенісисток. Не хочеться, щоб вона себе так вела, ось і все. 
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0
Поддерживаю на 100%
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0
Попіл Клааса та два хрести на камері АО таки гуркають до серця. Марта вже доросла дівчина, так результат вражаючий, надіїї на Марту  були і ще раніше до цього, але було але, вона знала що з міррою принциповий матч, що за неї вболювають багато людей але з тріском програла, дуже болюча поразка на тлі перемоги над Еліною і зразу програш по повній, на Еліну настрій є а на запоребрик не має? Вона цю поразку, цій хрест буде нести вже все життя, нічого просто не минає. Попри за все будемо за неї вболювати.
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-1
Та то такий менталітет. Вони ніколи не визнають, що Андрєєва просто сьогодні була сильніше, а будуть свою з гівном  перемішувати. 
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-1
А мы тут каким боком?  Марта это ЧП и это её личный бизнес-проект.
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-1
А тепер про конструктивну критику пан Агарков .Де саме вона вкочувала Свентек ?Свентек зіграла так само проти Костюк як сьогодні Костюк .А ще про тупі заголовки аля Світоліна виносила в Римі всіх топів ! Я вам як диванний експерт скажу виносити це громити в 2 сетах ,а не в 3 сетах коли у суперниць було багато брейкпоінтів і не краща гра .Так це конструктивно чи хейт ?
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-2
Канеш пышаэмось, рашне постоянно сливает. по-братски
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-3
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А може вистачить оправдовувати безвольний програш. Ніхто б не критикував, якщо вона програла, але відмовитися від боротьби з кацапкою ніколи не модна оправдати. 
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-3
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Мрію, щоб не бачити її до кінця сезону. 
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-6
Пишатися, що продалася кацапці. 
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-9
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