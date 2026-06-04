Мартой Костюк украинцам нужно гордиться. Хейтерам стоит закрыть рот

Редакция Sport.ua может не разделять мнения автора публикации

Теннис – это не футбол. Это не командный вид спорта. Теннис – не народный вид спорта. Теннисистки и теннисисты не получают зарплаты. Когда «поносят» сборную Украины и тренера, за безответственность, за грубое общение с фанатами, за грубые ответы на вопросы журналистов – это одно. Но когда девушка (!) получает хейт от взрослых мужчин с дивана – это неадекватно.

Грубо? Неприятно? Если нет, то должно было стать. Я, Даниил Агарков (чтобы вам не скролить новость внизу и не смотреть, кто же автор) пишу новости и веду теннисный раздел на Sport.ua с августа 2022 года. У меня был момент, когда я практически в открытую хейтил наших теннисисток. Когда?

Мне не трудно оставить даже ссылку. После поражения Леси Цуренко в матче за сборную Украины в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг я написал в заголовке фразу: «И как побеждать?» И мне стыдно. Потому что, хоть эта фраза и несоизмерима с вашими комментариями, я вложил в нее частичку злости. И прошу прощения у Леси, у сборной, которая в итоге прошла в Квалификацию, а затем и вовсе пробилась в исторический финальный этап КБДК. Был не прав, мне стыдно.

Эмоции бывают у всех. Если это фанатские эмоции – десять раз подумайте перед тем, как написать всякую фигню. Успокойтесь, примите душ, умойтесь. А потом с холодной головой дайте волю своей экспертности и напишите комментарий с обоснованной критикой, если способны адекватно выразить свои мысли. А если вы ставочник и проиграли деньги на том или ином матче – это исключительно ваши проблемы, а не спортсмена (в данном случае – теннисистки), и скорее вам нужно в своих способностях гемблинга искать изъяны.

А теперь к сути. Марта Костюк – звезда украинского тенниса. Впервые за долгое время мы получили четкий и ясный ответ, кто будет первой ракеткой страны после того, как легендарная Элина Свитолина завершит карьеру. У Костюк был винстрик в 16 матчей. 16 матчей! Победа за сборную, трофей WTA 250 в Руане (на турнир подобного уровня, на который вы постоянно отправляли ее, не имея понятия о правилах заявки на соревнования этой категории), WTA 1000 в Мадриде и полуфинал турнира Grand Slam. Полуфинал Ролан Гаррос. В Париже Марта мучилась три матча под жарой. Извиняюсь, но вы вообще пробовали провести полный теннисный матч в зале хотя бы? Да я уверен, что половина даже не знает, что струны натягиваются по-разному, какие правила смены сторон и почему из-за судорог нельзя брать медицинский тайм-аут. А тут 23-летняя украинка мучается под солнцем, затем вкатывает в грунт Игу Свентек, которую называют Рафаэлем Надалем в юбке, и обыгрывает всеми любимую Свитолину.

Марта – первая украинка в истории в полуфинале Ролан Гаррос. Свитолина, напомню, проиграла шесть четвертьфиналов в Париже. Перед стартом турнира вы точно видели Костюк в полуфинале?

И вот – этот важнейший матч. Эксперты вовсю кричат о победе Костюк над восьмой (!) ракеткой мира Миррой Андреевой в ее дебютном полуфинале турнира Grand Slam. И бац, ничего себе, провал! Плохой день у теннисистки, каждый агрессивный удар летит в аут, а соперница на той стороне корта с 0:40 подает идеально точно в квадрат, отбивает каждый удар и не дает играть в агрессивный теннис. Зато вы, дорогие комментаторы и эксперты, точно знаете лучше Сандры Заневской, что и как говорить своей подопечной.

Вы вообще понимаете, что эта девушка выиграла трофей турнира WTA 1000 и дошла до полуфинала Grand Slam? Да, я понимаю, что это был просто безумный шанс на трофей мейджора. Все ведут тебя фавориткой, Арина Соболенко вылетела в четвертьфинале и путь к трофею открыт. Но кто вы такие, чтобы критиковать Марту?

Вы вложили в нее деньги? Или, может, время? А, вы не обязаны? Так и Марта вам ничем не обязана. Я уверен, что сейчас найдутся комментаторы, которые скажут, что ведь у нее идеальные условия, она тренируется не в Украине, не под звуки сирен, в Монако и так далее. Но она заработала себе на такую жизнь. И помимо тенниса, когда тебе нужно каждую неделю выходить и проводить минимум по одному матчу, еще нужно успевать отдыхать, развивать фонд, развивать теннис в Украине и не забывать про личную жизнь.

А теперь к еще одному важному моменту. Марта выросла ментально. Она практически не истерит на корте. После поражения от Андреевой она покидала корт с высоко поднятой головой и улыбкой на лице. И не потому, что ей все равно. А потому, что она понимает, что ей нужно через это пройти и играть дальше. И она уверена в своих силах и уверена, что шансы на Grand Slam еще будут. И знаете что? Я тоже уверен. И буду поддерживать ее и верить в нее. И вам советую.

Подумайте, приятно ли будет Марте открыть комментарии на сайте, в своем Instagram или еще где-то, и увидеть не слова благодарности за то, что Украина представлена в полуфинале GS, а хейт и оскорбления? Нормально ли переходить на личности, обзывать нецензурными словами девушку, которая даже не может вам ответить?

Я не против конструктивной критики, это нормально и сами теннисистки готовы ее слушать.

Накипело. Надеюсь, никого не задел. А если задел – надеюсь, реакция и выводы будут у всех адекватные и правильные. Удачи и мирного неба над головой. Слава Украине!