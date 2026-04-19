Определен чемпион грунтового турнира ATP 500 в Мюнхене

Американский теннисист Бен Шелтон (ATP 6) стал чемпионом грунтового турнира ATP 500 в Мюнхене, Германия.

Шелтон переиграл итальянца Флавио Коболли (ATP 16) в двух сетах за 1 час и 31 минуту – 6:2, 7:5.

Счет очных встреч игроков – 4:2 в пользу американца.

Шелтон завоевал пятый титул в карьере и третий на пятисотнике.

Бен стал первым американцем с 2002 года (Андре Агасси завоевал трофей на Мастерсе в Риме), который стал победителем на престижном грунтовом турнире.

На пути к трофею Шелтон также обыграл: Эмилио Наву, Александера Блокса, Жоау Фонсеку и Алекса Молчана.

