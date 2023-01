ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с ключевым игроком защиты

Правый защитник Киран Триппьер продлил контракт с английским клубом «Ньюкасл».

32-летний игрок сборной Англии пролонгировал соглашение до лета 2025 года.

Триппьер в январе 2022 года перешел в «Ньюкасл» из мадридского «Атлетико». Ранее также выступал за «Барнсли», «Бёрнли» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Киран сыграл 20 матчей АПЛ и забил 1 гол, еще 6 поединков он провел в кубковых соревнованиях.

🤝 @trippier2 🤝 We are delighted to announce that Kieran Trippier has extended his contract until the end of the 2024/25 season!

Absolutely delighted to be extending my contract with @NUFC Since iv arrived in Newcastle the fans and everyone associated with the club has made me feel soo welcome. I have enjoyed every moment representing this great club and look forward to continue giving everything I can. pic.twitter.com/Yeuz95o4bk