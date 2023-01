20-летний американец с первой попытки вышел в 1/4 финала Australian Open

23 января состоялись матчи четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в нижней половине турнирной сетки у мужчин.

20-летний американец Бен Шелтон, который ранее не играл на Australian Open, в четвертом раунде обыграл соотечественника Джей-Джея Вульфа.

Australian Open. 1/8 финала

Бен Шелтон – Джей-Джей Вульф – 6:7(5), 6:2, 6:7(4), 7:6(4), 6:2

Для Шелтона, который занимает 89-ю строчку мирового рейтинга. это самый громкий успех в карьере. Впервые в основе турниров Grand Slam он сыграл на US Open 2022.

В 1/4 финала Бен сыграет с победителем матча Роберто Баутиста-Агут – Томми Пол.

"@BenShelton's time is right now!"



He'd never been outside of the United States, now he's a Grand Slam quarterfinalist!



The 20-year-old sees off countryman JJ Wolf 6-7(5) 6-2 6-7(4) 7-6(4) 6-2



Sport, eh... how good is it.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/7CKAQeBApv