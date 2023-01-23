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Australian Open
23 января 2023, 11:51 | Обновлено 23 января 2023, 11:52
584
0

20-летний американец с первой попытки вышел в 1/4 финала Australian Open

Бен Шелтон одержал четвертую победу на кортах Мельбурна

23 января 2023, 11:51 | Обновлено 23 января 2023, 11:52
584
0
20-летний американец с первой попытки вышел в 1/4 финала Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Джей-Джей Вульф и Бен Шелтон

23 января состоялись матчи четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в нижней половине турнирной сетки у мужчин.

20-летний американец Бен Шелтон, который ранее не играл на Australian Open, в четвертом раунде обыграл соотечественника Джей-Джея Вульфа.

Australian Open. 1/8 финала
Бен Шелтон – Джей-Джей Вульф – 6:7(5), 6:2, 6:7(4), 7:6(4), 6:2

Для Шелтона, который занимает 89-ю строчку мирового рейтинга. это самый громкий успех в карьере. Впервые в основе турниров Grand Slam он сыграл на US Open 2022.

В 1/4 финала Бен сыграет с победителем матча Роберто Баутиста-Агут – Томми Пол.

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Бен Шелтон Джей-Джей Вульф Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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