Холанд оформил хет-трик в ворота Вулвз и принес победу Манчестер Сити

В воскресенье, 22 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «горожан».

Все три гола забил 22-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд. Нападающий отличился в текущем сезоне 25 раз и возглавляет гонку бомбардиров АПЛ. Интересно, что результат Холанда в 25 голов в текущем сезоне уже лучше, чем результат лучшего бомбардира прошлого сезона АПЛ. Тогда по 23 гола забили Мохамед Салах и Сон Хын Мин, разделившие «Золотую бутсу». В сезоне-2020/21 23 гола было у Харри Кейна, в сезоне-2019/20 – у Джейми Варди.

Сейчас «Сити» занимает вторую позицию в таблице АПЛ, имея в своем активе 45 очков после 20 туров. «Вулвз», в свою очередь, расположился на 17-м месте с 17 очками.

Также сегодня, 22 января, завершился еще один матч 21-го тура АПЛ. «Лидс» и «Брентфорд» расписали нулевую ничью.

Чемпионат Англии по футболу. 21-й тур

АПЛ. 22 января

«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» – 3:0

Голы: Холанд, 40, 50 (пен.), 54

«Лидс» – «Брентфорд» – 0:0

