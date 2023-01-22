Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «Холанд уже бьет рекорды, он весьма впечатляет»
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
22.01.2023, FT 3 : 0
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 января 2023, 20:00 | Обновлено 22 января 2023, 20:19
1516
0

ГВАРДИОЛА: «Холанд уже бьет рекорды, он весьма впечатляет»

Норвежский форвард «Манчестер Сити» отметился хет-триком в воротах «Вулвз»

22 января 2023, 20:00 | Обновлено 22 января 2023, 20:19
1516
0
ГВАРДИОЛА: «Холанд уже бьет рекорды, он весьма впечатляет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Холанд и Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Вулверхэмптоном» (3:0) в матче 21-го тура АПЛ, похвалил норвежского форварда Эрлинга Холанда, автора хет-трика:

«Очень доволен. Мы играли 2,5 дня назад. вторая половина. Доволен игрой команды, успели восстановиться. Конечно, «волки» занимают невысокую позицию в таблице, но мы видели во втором тайме, что качество у них есть.

Мы действительно хорошо сражались и забили голы в нужные моменты во втором тайме. У нас были шансы и в первой половине. После перерыва соперник атаковал чуть агрессивнее. Победы над Тоттенхэмом и сейчас – важно продолжать в том же духе.

Мы играли терпеливо и знали, что они будут играть против нас длинными передачами. У них есть качество, чтобы делать это с такими игроками как Рубен Невес, Матеус Нунес, Марио Лемина и другими. Особенно после первого тайма, со скоростью Адама Траоре, они всегда были угрозой. Мы относились серьезно и провели фантастическую игру.

Игра Эрлинга Холанда? Игра была под контролем, счет был 0:0. Футбол непредсказуем во многих отношениях, но команда была готова. Все вовлечены, Рияд Марез всегда был хорошим связующим звеном, и эт хорошо. Холанд уже бьет рекорды, он весьма впечатляет.

В большинстве игр после двух или трех голов мы его меняем. Возможно, если бы он отыграл 90 минут, то забил бы больше голов, но он помогает нам выигрывать матчи. В прошлом у нас были разные игроки. Серхио Агуэро и Габи Жезус могли бы забить такие голы, но, конечно, присутствие Холанда в эти моменты очень важно.

Сыграли сухой матч в защите. Во втором тайме мы пропускали атак немного больше, потому что они прессинговали. Соперник не сидел сложа руки, они играли на кураже. Хулен Лопетеги реально хорош и делает фантастическую работу».

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
По теме:
Отличный защитник. Какую оценку получил Зинченко за матч Арсенала с МЮ?
ОФИЦИАЛЬНО. Вулвз усилились защитником, который перешел из Вест Хэма
Зинченко помогал забивать. Арсенал вырвал победу у Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу хет-трик Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Вулверхэмптон Пеп Гвардиола
Источник BBC
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Огненный дебют Мудрика, провал Миколенко, нокаут Потери
Футбол | 22 января 2023, 06:45 0
Огненный дебют Мудрика, провал Миколенко, нокаут Потери
Огненный дебют Мудрика, провал Миколенко, нокаут Потери

Главные новости за 21 января на Sport.ua

Антхольц. Франция выиграла эстафету, украинки девятые
Биатлон | 22 января 2023, 14:08 4
Антхольц. Франция выиграла эстафету, украинки девятые
Антхольц. Франция выиграла эстафету, украинки девятые

Украинские биатлонистки забежали в топ-10

Пирс МОРГАН: «Арсенал должен был платить больше за Мудрика»
Футбол | 21.01.2023, 21:05
Пирс МОРГАН: «Арсенал должен был платить больше за Мудрика»
Пирс МОРГАН: «Арсенал должен был платить больше за Мудрика»
Он огромный. Сможет ли Хейни сделать вес к поединку против Ломаченко?
Бокс | 21.01.2023, 19:29
Он огромный. Сможет ли Хейни сделать вес к поединку против Ломаченко?
Он огромный. Сможет ли Хейни сделать вес к поединку против Ломаченко?
ВИДЕО. Ярмоленко забил 5-й гол за Аль-Айн в сезоне 2022/23
Футбол | 22.01.2023, 19:11
ВИДЕО. Ярмоленко забил 5-й гол за Аль-Айн в сезоне 2022/23
ВИДЕО. Ярмоленко забил 5-й гол за Аль-Айн в сезоне 2022/23
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дальше без Маррея. Определились все участники 1/8 финала Australian Open
Дальше без Маррея. Определились все участники 1/8 финала Australian Open
21.01.2023, 13:51 2
Теннис
Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
21.01.2023, 07:45 35
Футбол
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
20.01.2023, 16:06 2
Бокс
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
21.01.2023, 09:00 4
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
22.01.2023, 01:27 3
Другие виды
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
21.01.2023, 16:27 6
Футбол
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
20.01.2023, 17:28 3
Бокс
Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
21.01.2023, 16:30 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности