ГВАРДИОЛА: «Холанд уже бьет рекорды, он весьма впечатляет»
Норвежский форвард «Манчестер Сити» отметился хет-триком в воротах «Вулвз»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Вулверхэмптоном» (3:0) в матче 21-го тура АПЛ, похвалил норвежского форварда Эрлинга Холанда, автора хет-трика:
«Очень доволен. Мы играли 2,5 дня назад. вторая половина. Доволен игрой команды, успели восстановиться. Конечно, «волки» занимают невысокую позицию в таблице, но мы видели во втором тайме, что качество у них есть.
Мы действительно хорошо сражались и забили голы в нужные моменты во втором тайме. У нас были шансы и в первой половине. После перерыва соперник атаковал чуть агрессивнее. Победы над Тоттенхэмом и сейчас – важно продолжать в том же духе.
Мы играли терпеливо и знали, что они будут играть против нас длинными передачами. У них есть качество, чтобы делать это с такими игроками как Рубен Невес, Матеус Нунес, Марио Лемина и другими. Особенно после первого тайма, со скоростью Адама Траоре, они всегда были угрозой. Мы относились серьезно и провели фантастическую игру.
Игра Эрлинга Холанда? Игра была под контролем, счет был 0:0. Футбол непредсказуем во многих отношениях, но команда была готова. Все вовлечены, Рияд Марез всегда был хорошим связующим звеном, и эт хорошо. Холанд уже бьет рекорды, он весьма впечатляет.
В большинстве игр после двух или трех голов мы его меняем. Возможно, если бы он отыграл 90 минут, то забил бы больше голов, но он помогает нам выигрывать матчи. В прошлом у нас были разные игроки. Серхио Агуэро и Габи Жезус могли бы забить такие голы, но, конечно, присутствие Холанда в эти моменты очень важно.
Сыграли сухой матч в защите. Во втором тайме мы пропускали атак немного больше, потому что они прессинговали. Соперник не сидел сложа руки, они играли на кураже. Хулен Лопетеги реально хорош и делает фантастическую работу».
События матча
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