22 января на «Этихаде» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Вулверхэмптоном». Старт поединка запланирован на 15:00 по европейскому времени.

Манчестер Сити

Команда подошла к фактическому экватору сезона в АПЛ в статусе догоняющего. Более того, подопечные Пепа Гвардиолы и после паузы только отпускали во все больший отрыв лидера, «Арсенала». Кстати, проблемы есть не только в национальном чемпионате Англии - гранд ухитрился вылететь из Кубка Лиги в четвертьфинале. И как: пройдя «Челси» с «Ливерпулем», уступили там 1-2 кризисному «Саутгемптону». А сразу после этого было проиграно дерби «Манчестер Юнайтед». Причем там чемпион смог открыть счет, но пропустил пару мячей в ответ с интервалом в 4 минуты. Потом и с «Тоттенхэмом» гранд «горел» в 2 мяча из-за грубых своих ошибок. Но в итоге собрался и смог победить уверенно, 4-2.

Вулверхэмптон

Клуб на этой неделе уступил «Ливерпулю» и вылетел из кубка страны. А ведь многие считают, что должен был выигрывать еще в 1-м поединке, но там решающий гол не засчитали, и все закончилось 2-2 на «Энфилде». Дома же «волки» во вторник так ничем и не ответили на быстрый гол Эллиотта. Впрочем, это позволяет команде Лопетеги сосредоточиться полностью на главной задаче - борьбе за выживание. И тут у Юлена есть успехи. Начинал испанец на Туманном Альбионе там парой поражений еще в ноябре. Но в 4-х поединках декабря-января не набирали очки только с пиковым «Манчестер Юнайтед». При этом вышло победить 2-х прямых конкурентов, сначала «Эвертон», а в прошлом туре и «Вест Хэм». И даже с крепкой «Астон Виллой» удалось зацепиться за ничью - причем в Бирмингеме отыгрывались хозяева.

Статистика личных встреч

Во всех 5 последних очных поединках неизменно выигрывал «Манчестер Сити». В том числе он разгромил 3-0 «Вулверхэмптон» в сентябре в гостях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом «горожан». Но они могут сами себе создать проблемы, чтобы потом их решать за счет силы атаки. Ставим на итоговые «тотал больше 3,0 голов» с коэффициентом - по Parimatch 1,75.