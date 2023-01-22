22.01.2023, FT 3 : 0
Англия22 января 2023, 20:23 | Обновлено 22 января 2023, 20:36
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Ман Сити – Вулверхэмптон – 3:0. Хет-трик Холанда. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Англии
22 января 2023, 20:23 | Обновлено 22 января 2023, 20:36
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«Манчестер Сити» одержал убедительную победу над «Вулверхэмптоном» (3:0) в матче 21-го тура АПЛ.
Феноменально отыграл норвежский форвард Эрлинг Холанд, став автором хет-трика.
АПЛ. 21-й тур, 22 января
Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 3:0
Голы: Эрлинг Холанд, 40, 50 (пен), 54
Видеообзор матча
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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