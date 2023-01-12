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  4. Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
Украина. Премьер лига
12 января 2023, 13:59 |
3076
7

Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал

Украинский вингер в шаге от ухода из «Шахтера»

12 января 2023, 13:59 |
3076
7
Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Сделка по трансферу вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал» закрыта. Так утверждает нидерландский журналист Йерун Стекеленбург у себя в Твиттере:

«Михаил Мудрик подпишет 5-летний контракт с «Арсеналом», он будет зарабатывать примерно 37 тысяч фунтов в неделю. Официальное объявление откладывалось потому что «Шахтер» хотел больше денег, но сейчас трансфер завершен.

Сумма составит 60 миллионов фунтов плюс 20 миллионов бонусов. Добро пожаловать, Михаил Мудрик», – написал Стекеленбург.

Ранее Мудрик с «Шахтером» отправился на сбор в Турцию.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Mr Voevudskiy
Ноунейм источник. Когда подобное скажет Скира - вот тогда и будем радоваться
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+2
Vitaliy Korets
2 мільйони фунтів на рік з/п? в гравця за 80 млн. не вірю
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+2
DmitrySviridon
Большая теперь ответственность. Нужно улучшаться и учиться у партнеров. Мудрик - учись особенно у Жезуса и больше с ним тренируйся! Вы разорвете АПЛ. 
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+1
olex.mykhailov
Менеджменту Шахтаря аплодую стоячи, якщо це правда
Ответить
0
steelmaker
Це саме той журналіст, котрий стверджував в кінці грудня, що трансфер вже затверджений, та називав конкретну дату його офіційного завершення - 4 січня. Сьогодні вже 12-те, і він знову виник зі своїми інсайдами...
Ответить
0
Tatiana Tam
Так, так. Вже 8 днів з 04.01 як підписав контракт
Ответить
-1
Tatiana Tam
Тобто? То 100 лямів не буде?
Ответить
-3
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