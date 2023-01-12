Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
Украинский вингер в шаге от ухода из «Шахтера»
Сделка по трансферу вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал» закрыта. Так утверждает нидерландский журналист Йерун Стекеленбург у себя в Твиттере:
«Михаил Мудрик подпишет 5-летний контракт с «Арсеналом», он будет зарабатывать примерно 37 тысяч фунтов в неделю. Официальное объявление откладывалось потому что «Шахтер» хотел больше денег, но сейчас трансфер завершен.
Сумма составит 60 миллионов фунтов плюс 20 миллионов бонусов. Добро пожаловать, Михаил Мудрик», – написал Стекеленбург.
Ранее Мудрик с «Шахтером» отправился на сбор в Турцию.
🚨 Mykhailo Mudryk will sign a 5 year contract with Arsenal, he will earn around £37K per week. The announcement had some delay, because Shaktar wanted more money, but now the deal is finished. The deal is done £60m + €20mil in add ons. Welcome Mykhailo Mudryk. 🔴⚪️ #afc— Jeroen Stekelenburg (@Jeroenstekelbrg) January 11, 2023
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