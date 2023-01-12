Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал

Сделка по трансферу вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал» закрыта. Так утверждает нидерландский журналист Йерун Стекеленбург у себя в Твиттере:

«Михаил Мудрик подпишет 5-летний контракт с «Арсеналом», он будет зарабатывать примерно 37 тысяч фунтов в неделю. Официальное объявление откладывалось потому что «Шахтер» хотел больше денег, но сейчас трансфер завершен.

Сумма составит 60 миллионов фунтов плюс 20 миллионов бонусов. Добро пожаловать, Михаил Мудрик», – написал Стекеленбург.

Ранее Мудрик с «Шахтером» отправился на сбор в Турцию.