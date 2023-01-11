ФОТО. С Мудриком и Шведом. Первая тренировка Шахтера в 2023 году

Во вторник, 10 января, «горняки» прибыли в турецкий Белек, где будет проходить стартовый этап подготовки ко второй части сезона. А в среду утром уже провели первую тренировку в 2023 году.

В распоряжении тренерского штаба Игоря Йовичевича 31 футболист, в том числе и Михаил Мудрик, которого хотят купить Арсенал и Челси.

Прибыл в Турцию и первый зимний новичок «Шахтера» Георги Гочолейшвили. Вернулся к тренировкам после травмы Марьян Швед.

Отметим, что первый матч после зимней паузы «Шахтер» проведет в Лиге Европы УЕФА с «Ренном». Поединок состоится 16 февраля в Варшаве на Стадионе Войска Польского.