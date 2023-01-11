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Украина. Премьер лига
11 января 2023, 13:18 |
672
2

ФОТО. С Мудриком и Шведом. Первая тренировка Шахтера в 2023 году

«Горняки» начали подготовку ко второй части сезона

11 января 2023, 13:18 |
672
2
ФОТО. С Мудриком и Шведом. Первая тренировка Шахтера в 2023 году
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 10 января, «горняки» прибыли в турецкий Белек, где будет проходить стартовый этап подготовки ко второй части сезона. А в среду утром уже провели первую тренировку в 2023 году.

В распоряжении тренерского штаба Игоря Йовичевича 31 футболист, в том числе и Михаил Мудрик, которого хотят купить Арсенал и Челси.

Прибыл в Турцию и первый зимний новичок «Шахтера» Георги Гочолейшвили. Вернулся к тренировкам после травмы Марьян Швед.

Отметим, что первый матч после зимней паузы «Шахтер» проведет в Лиге Европы УЕФА с «Ренном». Поединок состоится 16 февраля в Варшаве на Стадионе Войска Польского.

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Гиорги Гочолейшвили Шахтер Донецк заявка Игор Йовичевич учебно-тренировочные сборы Михаил Мудрик Марьян Швед
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Alex196
Мудрик уже в англии потренировался .Посмеялись и хватит .уже скоро сезон начинается .пора засучить рукава и поработать .вперёди чемпионат и кубок Украины .нужно прийти во всеоружии
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Nick.Grabowski
Давайте краще новини про Донбас, Соледар та Бахмут з такою періодичністю. А донецькі мажори в Туреччині - це ....но в умовах війни. 
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