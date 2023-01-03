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Англия
03 января 2023, 04:55 | Обновлено 03 января 2023, 05:12
331
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл отозвал вратаря из аренды в Ман Юнайтед

Словацкий голкипер Мартин Дубравка провел за МЮ всего 2 матча в Кубке лиги

03 января 2023, 04:55 | Обновлено 03 января 2023, 05:12
331
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл отозвал вратаря из аренды в Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Дубравка

Словацкий голкипер Мартин Дубравка вернулся из «Манчестер Юнайтед» в «Ньюкасл».

33-летний Дубравка с лета играл за МЮ на правах аренды. Ожидалось, что он проведет в Манчестере весь сезон, после чего клуб мог активировать опцию выкупа.

Однако «Ньюкасл» отозвал вратаря из аренды, и клубы достигли согласия о прекращении арендного соглашения.

Мартин Дубравка за полгода провел за «Манчестер Юнайтед» лишь 2 матча в Кубке английской лиги, в которых пропустил 2 гола. В АПЛ он на поле за МЮ не выходил.

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Манчестер Юнайтед Ньюкасл трансферы аренда игрока Мартин Дубравка трансферы АПЛ
Источник ФК Ньюкасл
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