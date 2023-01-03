ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл отозвал вратаря из аренды в Ман Юнайтед
Словацкий голкипер Мартин Дубравка провел за МЮ всего 2 матча в Кубке лиги
Словацкий голкипер Мартин Дубравка вернулся из «Манчестер Юнайтед» в «Ньюкасл».
33-летний Дубравка с лета играл за МЮ на правах аренды. Ожидалось, что он проведет в Манчестере весь сезон, после чего клуб мог активировать опцию выкупа.
Однако «Ньюкасл» отозвал вратаря из аренды, и клубы достигли согласия о прекращении арендного соглашения.
Мартин Дубравка за полгода провел за «Манчестер Юнайтед» лишь 2 матча в Кубке английской лиги, в которых пропустил 2 гола. В АПЛ он на поле за МЮ не выходил.
🧤 Martin Dúbravka has returned to #NUFC after being recalled from his loan spell with Manchester United.— Newcastle United FC (@NUFC) January 1, 2023
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