А почему не Мартинес? Аякс заинтересован в подписании чемпиона мира

Нидерландский футбольный клуб «Аякс» хочет подписать аргентинского голкипера «Вильярреала» Херонимо Рульи.

Об этом в своем Twitter сообщил Фабрицио Романо. Стоит отметить, что Рульи является чемпионом мира в составе сборной Аргентины по футболу на мундиале 2022 года. Правда, на ЧМ он не сыграл ни одного матча.

В этом сезоне аргентинец провел за испанский клуб 14 поединков, в семи из которых оставил свои ворота «сухими».

Интересно, что ранее стало известно о том, что основной голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес может быть заменен в «Астон Вилле», так как главный тренер Унаи Эмери недоволен поведением игрока.

Excl: Ajax are interested in signing Argentinian goalkeeper Gerónimo Rulli in January, he’s top of the list. 🚨🇦🇷 #Ajax



Gerónimo, key player for Villarreal but contacts have already started — Ajax will sign new GK and Rulli is number 1 option. pic.twitter.com/bxbH0oIzN2