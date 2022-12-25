Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
Эмери хочет пригласить в «Астон Виллу» Яссина Буну
Главный тренер английского футбольного клуба «Астон Вилла» Унаи Эмери хочет пригласить в команду марокканского вратаря Яссина Буну на место аргентинца Эмилиано Мартинеса.
Сообщается, что наставник команды недоволен поведением Мартинеса. Голкипер сборной Аргентины часто издевается над французскими игроками, в частности над Килианом Мбаппе. Эмилиано был замечен с куклой с приклеенным к ней лицом 24-летнего Мбаппе во время парада в Буэнос-Айресе, а также организовал «минуту молчания», высмеяв форварда после драматической победы Аргентины над Францией в финале чемпионата мира. Ассоциация футбола Франции даже подала жалобу на Мартинеса за эти насмешки.
Яссин Буну сейчас играет в испанской «Севильи». Он является одним из главных героев успеха сборной Марокко по футболу на ЧМ-2022.
К слову, «Астон Вилла» уже завтра, 26 декабря, сыграет с «Ливерпулем» в 17-го тура АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Топ-менеджер «горняков» обвинил главный футбольный орган планеты в ошибочных действиях
В Аргентине набирает обороты петиция в ответ на просьбу переиграть финал ЧМ-2022