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Англия
25 декабря 2022, 18:55 | Обновлено 25 декабря 2022, 19:00
1808
4

Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение

Эмери хочет пригласить в «Астон Виллу» Яссина Буну

25 декабря 2022, 18:55 | Обновлено 25 декабря 2022, 19:00
1808
4
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
Twitter. Яссин Буну

Главный тренер английского футбольного клуба «Астон Вилла» Унаи Эмери хочет пригласить в команду марокканского вратаря Яссина Буну на место аргентинца Эмилиано Мартинеса.

Сообщается, что наставник команды недоволен поведением Мартинеса. Голкипер сборной Аргентины часто издевается над французскими игроками, в частности над Килианом Мбаппе. Эмилиано был замечен с куклой с приклеенным к ней лицом 24-летнего Мбаппе во время парада в Буэнос-Айресе, а также организовал «минуту молчания», высмеяв форварда после драматической победы Аргентины над Францией в финале чемпионата мира. Ассоциация футбола Франции даже подала жалобу на Мартинеса за эти насмешки.

Яссин Буну сейчас играет в испанской «Севильи». Он является одним из главных героев успеха сборной Марокко по футболу на ЧМ-2022.

К слову, «Астон Вилла» уже завтра, 26 декабря, сыграет с «Ливерпулем» в 17-го тура АПЛ.

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Источник Fichajes.com
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Комментарии 4
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DK1961
Очень правильно. Хамство и подлость надо всегда наказывать. Все таки англичане молодцы, еще раз в этом убеждаешься
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+5
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avk2307
Повел он себя не лучшим образом, но это дорого для Астон Виллы .Я не верю в такие варианты, при том, что на Буну есть другие претенденты, которым он нужнее
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0
umnuy2
это называется имиджевые потери клуба---бизнес как он есть
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0
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