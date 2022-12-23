Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе

Франция подала официальную жалобу на Эмилиано Мартинеса за его жестокие насмешки над Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира.



30-летний вратарь устроил Мбаппе «минуту молчания», высмеяв форварда после драматической победы Аргентины над Францией в финале чемпионата мира. Затем он был замечен с куклой с приклеенным к ней лицом 24-летнего Мбаппе во время парада в Буэнос-Айресе.



Президент французской футбольной ассоциации Ноэль Ле Гре посчитал, что действия аргентинского вратаря зашли слишком далеко и написал официальное письмо с жалобой.



«Я написал своему коллеге из Аргентинской федерации, что считаю эти эксцессы ненормальными в контексте спортивного соревнования, и мне это трудно понять. Это заходит слишком далеко. Мбаппе ведет себя образцово», – сказал он.

Отметим, что бывший защитник сборной Франции Адиль Рами назвал Мартинеса «крупнейшим сукиным сыном в футболе».