Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
Вратарь аргентинской сборной вел себя неподобающим образом
Франция подала официальную жалобу на Эмилиано Мартинеса за его жестокие насмешки над Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира.
30-летний вратарь устроил Мбаппе «минуту молчания», высмеяв форварда после драматической победы Аргентины над Францией в финале чемпионата мира. Затем он был замечен с куклой с приклеенным к ней лицом 24-летнего Мбаппе во время парада в Буэнос-Айресе.
Президент французской футбольной ассоциации Ноэль Ле Гре посчитал, что действия аргентинского вратаря зашли слишком далеко и написал официальное письмо с жалобой.
«Я написал своему коллеге из Аргентинской федерации, что считаю эти эксцессы ненормальными в контексте спортивного соревнования, и мне это трудно понять. Это заходит слишком далеко. Мбаппе ведет себя образцово», – сказал он.
Отметим, что бывший защитник сборной Франции Адиль Рами назвал Мартинеса «крупнейшим сукиным сыном в футболе».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинцы получили 42 миллиона евро, французы – 30
Бывший боксер уверен, что команда британца недоработала