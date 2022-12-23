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  4. Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
Чемпионат мира
23 декабря 2022, 10:37 |
768
1

Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе

Вратарь аргентинской сборной вел себя неподобающим образом

23 декабря 2022, 10:37 |
768
1
Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Франция подала официальную жалобу на Эмилиано Мартинеса за его жестокие насмешки над Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира.

30-летний вратарь устроил Мбаппе «минуту молчания», высмеяв форварда после драматической победы Аргентины над Францией в финале чемпионата мира. Затем он был замечен с куклой с приклеенным к ней лицом 24-летнего Мбаппе во время парада в Буэнос-Айресе.

Президент французской футбольной ассоциации Ноэль Ле Гре посчитал, что действия аргентинского вратаря зашли слишком далеко и написал официальное письмо с жалобой.

«Я написал своему коллеге из Аргентинской федерации, что считаю эти эксцессы ненормальными в контексте спортивного соревнования, и мне это трудно понять. Это заходит слишком далеко. Мбаппе ведет себя образцово», – сказал он.

Отметим, что бывший защитник сборной Франции Адиль Рами назвал Мартинеса «крупнейшим сукиным сыном в футболе».

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Источник Sport Bible
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DK1961
Арги продолжают славное поведение марадоны - победа любой ценой, "рука бога" и прочие хамские и оскорбительные штучки. Мерзкий "чемпион", такой же, как и прикрывающая его ФИФАчка
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