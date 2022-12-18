Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Анхель – первый игрок, забивавший в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства
В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.
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Сборная Аргентины к 50-й минуте ведет со счетом 2:0. Второй гол аргентинцев забил Анхель Ди Мария. Он стал первым игроком в истории, который забил в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства.
В 2008 году гол Ди Марии принес сборной Аргентины золото ОИ-2008 в Пекине, а в 2021 году Анхель забил победный гол в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0).
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча Аргентина – Франция.
🥇🌎🏆 - Ángel Di María🇦🇷 is the 1st player to score in the final of the Olympic Games, a continental championship and World Cup. #FIFAWorldCup #ARGFRA— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 18, 2022
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