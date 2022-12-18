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  4. Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 18:15 |
2349
0

Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю

Анхель – первый игрок, забивавший в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства

18 декабря 2022, 18:15 |
2349
0
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Аргентины к 50-й минуте ведет со счетом 2:0. Второй гол аргентинцев забил Анхель Ди Мария. Он стал первым игроком в истории, который забил в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства.

В 2008 году гол Ди Марии принес сборной Аргентины золото ОИ-2008 в Пекине, а в 2021 году Анхель забил победный гол в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0).

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча Аргентина – Франция.

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Источник Sport.ua
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