Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю

В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

Сборная Аргентины к 50-й минуте ведет со счетом 2:0. Второй гол аргентинцев забил Анхель Ди Мария. Он стал первым игроком в истории, который забил в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства.

В 2008 году гол Ди Марии принес сборной Аргентины золото ОИ-2008 в Пекине, а в 2021 году Анхель забил победный гол в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0).

