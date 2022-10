ФОТО. Нойер провел первую тренировку после травмы

Сегодня, 31 октября голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер провел первую тренировку после травмы плеча, из-за которой он пропустил три недели.

Нойер успеет полностью восстановиться к чемпионату мира-2022 в Катаре – его участие в турнире не под угрозой. До поездки в Катар Нойер планирует принять участие в двух из четырех оставшихся матчах «Баварии».

Manuel Neuer completed goalkeeper specific training for the first time since his injury. Neuer is still cautious but his movement looks more fluid now. His plan remains to play a couple of Bundesliga games before the World Cup [@BILD] pic.twitter.com/QOPI0ilJ0z