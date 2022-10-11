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Лига чемпионов
11 октября 2022, 15:46 | Обновлено 11 октября 2022, 16:07
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0

Нойер пропустит матч Лиги чемпионов с Викторией

Свен Ульрайх получит игровую практику в Лиге чемпионов

11 октября 2022, 15:46 | Обновлено 11 октября 2022, 16:07
112
0
Нойер пропустит матч Лиги чемпионов с Викторией
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

У голкипера небольшой дискомфорт в плече, который возник еще до встречи чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (2:2). Тренерский штаб «Баварии» решил предоставить Нойеру отдых.

Стартовым вратарем мюнхенского клуба в предстоящей встрече станет Свен Ульрайх.

Матч «Виктория Пльзень» – «Бавария» состоится в среду, 12 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Виктория Пльзень Бавария Лига чемпионов Свен Ульрайх Мануэль Нойер
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