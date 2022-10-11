Нойер пропустит матч Лиги чемпионов с Викторией

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

У голкипера небольшой дискомфорт в плече, который возник еще до встречи чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (2:2). Тренерский штаб «Баварии» решил предоставить Нойеру отдых.

Стартовым вратарем мюнхенского клуба в предстоящей встрече станет Свен Ульрайх.

Матч «Виктория Пльзень» – «Бавария» состоится в среду, 12 октября. Начало в 22:00 по Киеву.