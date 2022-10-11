Нойер пропустит матч Лиги чемпионов с Викторией
Свен Ульрайх получит игровую практику в Лиге чемпионов
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».
У голкипера небольшой дискомфорт в плече, который возник еще до встречи чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (2:2). Тренерский штаб «Баварии» решил предоставить Нойеру отдых.
Стартовым вратарем мюнхенского клуба в предстоящей встрече станет Свен Ульрайх.
Матч «Виктория Пльзень» – «Бавария» состоится в среду, 12 октября. Начало в 22:00 по Киеву.
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