Оже-Альяссим продолжает доминировать. Канадец деклассировал Алькараса

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (АТР 9) в полуфинале турнира серии АТР 500 в Базеле (Швейцария) обыграл Карлоса Алькараса (Испания, ATP 1) в двух сетах за 1 час и 22 минуты.

Отметим, что Феликс выиграл 12-й матч подряд а также третий раз за три недели поборется за трофей. Ранее канадец выиграл титулы в Антверпене и Флоренции.

В финале Оже-Альяссим встретится с Хольгером Руне (Дания, ATP 25), который на двух тай-брейках обыграл Роберто Баутисту Агута (Испания, ATP 22).

Для Руне это будет второй финал подряд. На прошлой неделе он взял трофей в Стокгольме.

АТР 500 Базель. Хард в помещении. 1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3:6, 2:6



Хольгер Руне (Дания) – Роберто Баутиста Агут (Испания) – 7:6 (7:1), 7:6 (8:6)