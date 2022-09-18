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Чемпионат Италии
Рома
87 0 : 1
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
18 сентября 2022, 19:05 | Обновлено 18 сентября 2022, 20:15
1021
0

Рома – Аталанта. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 сентября в 19:00 поединок 7-го тура чемпионата Италии

18 сентября 2022, 19:05 | Обновлено 18 сентября 2022, 20:15
1021
0
Рома – Аталанта. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Аталанта

18 сентября в 19:00 в матче 7-го тура итальянской Серии A играют «Рома» и «Аталанта».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский полузащитник Руслан Малиновский заявлен в запасе у команд гостей.

Рома – Аталанта. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеоосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджио Скальвини (Аталанта).
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Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Рома - Аталанта Рома Руслан Малиновский смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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