18 сентября в 19:00 в матче 7-го тура итальянской Серии A играют «Рома» и «Аталанта».

Украинский полузащитник Руслан Малиновский заявлен в запасе у команд гостей.

Рома – Аталанта. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеоосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

Super sfida nella capitale! 💪🏼⚫️🔵 Big match in Rome! 💪🏼⚫️🔵 #RomaAtalanta #SerieA #GoAtalantaGo pic.twitter.com/ifoHPJomNL

🐺 | 📋



Here's how we start this evening! 👊

#ASRoma #RomaAtalanta pic.twitter.com/YU9ScApYrf