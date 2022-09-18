Рома – Аталанта. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 сентября в 19:00 поединок 7-го тура чемпионата Италии
18 сентября в 19:00 в матче 7-го тура итальянской Серии A играют «Рома» и «Аталанта».
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Украинский полузащитник Руслан Малиновский заявлен в запасе у команд гостей.
Рома – Аталанта. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеоосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
Super sfida nella capitale! 💪🏼⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 18, 2022
Big match in Rome! 💪🏼⚫️🔵#RomaAtalanta #SerieA #GoAtalantaGo pic.twitter.com/ifoHPJomNL
🐺 | 📋— AS Roma English (@ASRomaEN) September 18, 2022
Here's how we start this evening! 👊
#ASRoma #RomaAtalanta pic.twitter.com/YU9ScApYrf
👥 I nostri 11 titolari!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 18, 2022
⚡️ Here's your Nerazzurri line-up!
Presented by @Plus500#RomaAtalanta #SerieA #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/BUbwoeauww
События матча
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